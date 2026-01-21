সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২১ জানুয়ারি ২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২১ জানুয়ারি ২০২৬
নির্বাচন পেছানোর জন্যই কি ট্রাম্পের এই ‘যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা’?
ভেনেজুয়েলায় অতর্কিত হামলা চালিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করা, ইরানে ধ্বংসাত্মক হামলার হুমকি দেওয়া এবং ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ডকে ‘যে কোনো উপায়ে’ দখলের ঘোষণা— গত কয়েক সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এসব পদক্ষেপ বিশ্ব রাজনীতিতে এক চরম অস্থিরতা তৈরি করেছে। তার এই যুদ্ধংদেহী মূর্তির আড়ালে কি আসলে দেশের অভ্যন্তরে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার কোনো নীলনকশা কাজ করছে? খোদ যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মনেই এখন বড় প্রশ্ন— আসন্ন ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া বা বাতিলের পথ তৈরি করতেই কি ট্রাম্প এই ‘যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা’ শুরু করেছেন?
পানি বিহীন ভয়াবহ যুগে প্রবেশ করেছে বিশ্ব: জাতিসংঘের প্রতিবেদন
জীবন বাঁচানো পানি না থাকলে বিশ্বের সে সংকট কেমন হতে পারে তা অকল্পনীয়। তবে তাই কল্পনা করার মত তথ্য দিয়েছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের একটি নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্ব এখন ‘গ্লোবাল ওয়াটার ব্যাংকরাপ্সি’ বা বৈশ্বিক পানি দেউলিয়াত্বের এক ভয়াবহ যুগে প্রবেশ করেছে। এতে শতশত কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকাকে ধ্বংস হচ্ছে।
গ্রিনল্যান্ড ট্রাম্পের ‘অতি ক্ষুদ্র’ চাওয়া, না পেলে মনে রাখা হবে
দাভোসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) বার্ষিক সম্মেলনে গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা পাওয়ার আশা পুনরাবৃত্তি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ দ্বীপের মালিকানা পেলে কৃতজ্ঞ আর না পেলে মনে রাখার ঘোষণা দিয়েছেন ট্রাম্প।
সম্মেলনে ভেনেজুয়েলার তেল নিয়ে ট্রাম্পের সাবলীল স্বীকারোক্তি
দুই ঘণ্টা বিলম্বে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে ভেনেজুয়েলার তেল নিয়ে ভাবলেশহীন মন্তব্য করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দাভোষে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে বিশ্ব নেতাদের সামনে দাঁড়িয়ে সাবলীল ভাষায় বলে দিলেন, মাদুরো সরকারের পতনের পরে যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলা থেকে ‘মাত্র’ ৫০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল সংগ্রহ করেছে।
কাশ্মীরে ‘হাউজ লিস্টিং অপারেশন’ চালাবে মোদী সরকার
ভারতের কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীরে হাউজ লিস্টিং অপারেশন (এইচএলও) শুরু করতে যাচ্ছে মোদী সরকার। এ জরিপ আগামী পহেলা জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত চলবে। মোদী সরকারের এমন জরিপ স্থানীয় মুসলিমদের মধ্যে নিরাপত্তার শঙ্কা তৈরি করেছে।
জেরুজালেমে জাতিসংঘ সংস্থার সদর দপ্তর গুঁড়িয়ে দিলো ইসরায়েল
পূর্ব জেরুজালেমে জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ’র সদর দপ্তর গুঁড়িয়ে দিলো ইসরায়েল। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনী এবং সরকারী কর্মকর্তারা দখলকৃত পূর্ব জেরুজালেমের শেখ জারাহ এলাকায় ইউএনআরডব্লিউএ’র বেশ কয়েকটি ভবন ভেঙে ফেলে। একে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন বলে অভিযোগ করেছে জাতিসংঘ ও ফিলিস্তিনি নেতারা।
সমতার বিশ্ব গড়তে অতিধনীদের ওপর কর বাড়ানোর প্রস্তাব
বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ ১ শতাংশ ধনী মানুষের হাতে যে পরিমাণ সম্পদ রয়েছে তা বাকি ৯৫ শতাংশ মানুষের সম্মিলিত সম্পদের চেয়েও বেশি। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য সৃষ্টিতে এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে ধনী শ্রেণির প্রভাব বিবেচনায় বিত্তশালীদের ওপর কর বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। বিশ্বের ২৪টি দেশের প্রায় ৪০০ জন মিলিয়নিয়ার ও বিলিয়নিয়ার বিশ্বনেতাদের প্রতি এ আহ্বান জানিয়েছেন।
দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ২৩ বছরের কারাদণ্ড
দক্ষিণ কোরিয়ার একটি আদালত সাবেক প্রধানমন্ত্রী হান ডাক-সুকে ২৩ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওলের ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জারি করা সামরিক আইন সংক্রান্ত ঘটনায় ‘বিদ্রোহমূলক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা’সহ একাধিক অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।
কে এম