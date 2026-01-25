  2. বিনোদন

সানির ‘বর্ডার ২’-এর গর্জনে কাঁপছে বক্স অফিস

প্রকাশিত: ০২:২৩ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
‘বর্ডার ২’ সিনেমার একটি দৃশ্যে সানি দেওল

 

ছুটির মেজাজ শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রেক্ষাগৃহে সানি দেওলের ‘বর্ডার ২’ সিনেমার গর্জন আরও জোরদার হয়ে উঠেছে। প্রথম দিনে ৩০ কোটি রেকর্ডের পর দ্বিতীয় দিনে প্রায় ৩৩ কোটি রুপির সংগ্রহে সিনেমাটি এমন রেকর্ড গড়ে তুলেছে যে, মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় এর মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৬৩ কোটি রুপি।

ভারতীয় চলচ্চিত্র বাণিজ্য বিশ্লেষকদের মতে, সাধারণত বড় বাজেটের সিনেমাগুলো দ্বিতীয় দিনে আয় কমানোর প্রবণতা দেখায়, তবে ‘বর্ডার ২’-এর ক্ষেত্রটি অসম্ভব উল্টো। প্রথম দিনের তুলনায় দ্বিতীয় দিনে এর আয় প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দিল্লির মাল্টিপ্লেক্স হোক বা পাঞ্জাব ও বিহারের সিঙ্গেল স্ক্রিন- সর্বত্রই শনিবার ‘হাউসফুল’ বোর্ড দেখা গেছে।

অন্যদিকে রণবীর সিংয়ের সিনেমা ‘ধুরন্ধর’এর অবস্থা মোটামুটি হলেও সানি দেওলের এই তারকাবহুল চলচ্চিত্রের অভিজ্ঞ ব্যবসার কাছে তা কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। ‘বর্ডার ২’-এর প্রাক-বিক্রয় এতটাই শক্তিশালি যে, আশা করা হচ্ছে আজ (২৫ জানুয়ারি) সিনেমাটি ৪০ কোটি রুপির আয় স্পর্শ করতে পারে। যদি এমন ধারা বজায় থাকে, তাহলে প্রথম উইকেন্ডেই ‘বর্ডার ২’ ১০০ কোটির মাইলফলক অতিক্রম করবে।

২০০১ সালের ‘গদর’র পর ফের একবার সানি দেওল প্রমাণ করে দিলেন যে, মাটির টান ও দেশভক্তির গল্প আর সঠিক মিশ্রণে দর্শক প্রেক্ষাগৃহে আনবে। বিশেষ করে সিনেমার শুরুতে সানির সেই বিশেষ ক্রেডিট লাইন- ‘ধর্মেন্দ্র জি কা বেটা’ দর্শকদের মধ্যে এক গভীর আবেগ সঞ্চার করেছে, যার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে সিনেমার ব্যবসায়ও।

১৯৭১ সালের ভারত-পাক যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নির্মিত ‘বর্ডার ২’- এ শুধু স্থলসেনাই নয়-ভারতের বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর যৌথ অভিযানের কথাও ফুটে উঠেছে। সিনেমাতে সানি দেওল এক অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় আছেন, আর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে বরুণ ধাওয়ান, আহান শেঠি ও দিসজিৎ দোসাঞ্জেরও।

২০২৬ সালের প্রথম ব্লকবাস্টার হিসেবে ‘বর্ডার ২’ এরই মধ্যে নিজের অবস্থান দৃঢ় করে ফেলেছে।

