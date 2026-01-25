মুম্বাইয়ে রেলওয়ে স্টেশনে অধ্যাপককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

মুম্বাইয়ে রেলওয়ে স্টেশনে অধ্যাপককে ছুরিকাঘাতে হত্যা
নিহত অলোক সিং ভিলে পার্লের একটি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। প্ল্যাটফর্ম ১ ও ২–এ সংঘটিত এই ঘটনা লাখো যাত্রীর মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।
পুলিশ কর্মকর্তাদের মতে, তুচ্ছ ঝগড়া থেকেই সহিংসতার সূত্রপাত হয়। সিং ও অভিযুক্ত শিন্ডে দুজনেই একই লোকাল ট্রেনে যাত্রা করছিলেন। ট্রেনটি মালাড স্টেশনের কাছে এলে ভিড়ঠাসা বগির গেট দিয়ে নামা বা ওঠার নিয়ম নিয়ে তাদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়— যা মুম্বাইয়ের দৈনন্দিন যাতায়াতে প্রায়ই দেখা যায়।
মৌখিক বিতর্ক দ্রুত প্রাণঘাতী রূপ নেয়। প্ল্যাটফর্মে নামার পর শিন্ডে একটি ধারালো ছুরি বের করে সিংকে পেটে একাধিকবার আঘাত করেন বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় সিং মাটিতে লুটিয়ে পড়লে হামলাকারী স্টেশনের ভিড়ে মিলিয়ে যায়।
বোরিভালি জিআরপি সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত শুরু করে এবং স্টেশনের নজরদারি ক্যামেরার ফুটেজ ব্যবহার করে। সিসিটিভি ফুটেজে হামলার পরপরই সাদা শার্ট ও নীল জিন্স পরা এক ব্যক্তিকে ফুট ওভার ব্রিজ (এফওবি) দিয়ে পালিয়ে যেতে দেখা যায়।
এই দৃশ্যমান প্রমাণ ও প্রযুক্তিগত তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত শিন্ডেকে ভাসাই এলাকায় শনাক্ত করে গ্রেফতার করে।
তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে গেট নিয়ে ঝগড়া বলা হলেও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানান, ঘটনাটির চরম সহিংসতা, অপরিচিত একজনকে এভাবে একাধিকবার ছুরিকাঘাত আরও গভীর কোনো কারণের ইঙ্গিত দিতে পারে।
এক পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, ট্রেন থেকে নামা নিয়ে ঝগড়াকেই কারণ বলা হচ্ছে, তবে আগে কোনো শত্রুতা ছিল কি না বা অন্য কোনো বিষয় এমন সহিংস আচরণে প্রভাব ফেলেছে কি না, তা আমরা খতিয়ে দেখছি।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম