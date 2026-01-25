  2. আন্তর্জাতিক

নিরাপত্তার স্বার্থে কিশোরদের এআই ব্যবহার সাময়িক স্থগিত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৩১ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
কিশোরদের এআই ব্যবহার সাময়িক স্থগিত /ছবি: দ্য নিউজ

বিশ্বব্যাপী কিশোরদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহারে নিরাপত্তা জোরদার করতে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘মেটা’। প্রতিষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিয়েছে, তাদের প্ল্যাটফর্মে থাকা এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) চরিত্রগুলোর সঙ্গে কিশোরদের যোগাযোগ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হচ্ছে।

একই সঙ্গে অভিভাবকদের জন্য আরও নিয়ন্ত্রণমূলক সুবিধা যুক্ত করার পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছে মেটা।

সম্প্রতি প্রকাশিত এক ঘোষণায় মেটা জানিয়েছে, কিশোরদের জন্য বিদ্যমান এআই চরিত্রগুলোর ব্যবহার স্থগিত রাখা হবে এবং তাদের উপযোগী একটি নতুন সংস্করণ তৈরি করা হচ্ছে। মেটার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হালনাগাদ ব্লগ পোস্টে বলা হয়েছে, যতক্ষণ না নতুন ব্যবস্থা প্রস্তুত হয় সে পর্যন্ত মেটা'র সব অ্যাপে কিশোর ব্যবহারকারীরা এআই সেক্টরে প্রবেশ করতে পারবে না।

এই সিদ্ধান্তের আওতায় শুধু নিবন্ধিত কিশোর ব্যবহারকারীরাই নয়, বয়স নির্ধারণ প্রযুক্তির মাধ্যমে যাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক বলে সন্দেহ করা হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রেও এআই চরিত্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে বলে নিশ্চিত করেছে মেটা।

২০২৫ সালের একটি নিরাপত্তা প্রিভিউ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ নিয়েছে মেটা। যেখানে প্রতিষ্ঠানটি অভিভাবকদের জন্য বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ওই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, অভিভাবকরা চাইলে তাদের সন্তানের এআই চরিত্রের সঙ্গে একান্ত কথোপকথন পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে পারবেন। সম্প্রতি এআই চ্যাটবটের অশালীন ও অনুপযুক্ত আচরণসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পাওয়ার পরই বিষয়টি আরও গুরুত্ব পায়।

মেটা জানিয়েছে, নতুন নিরাপত্তা টুলের মাধ্যমে অভিভাবকরা নির্দিষ্ট কিছু এআই চরিত্র ব্লক করতে পারবেন। পাশাপাশি কিশোররা চ্যাটবট বা মেটার এআই সহকারীর সঙ্গে কী ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে, সে সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণাও পাবেন অভিভাবকরা। তবে এতে পুরোপুরি এআই ব্যবহারের সুযোগ বন্ধ করার প্রয়োজন হবে না।

যদিও এসব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়নি। তবে মেটা নিশ্চিত করেছে যে,কিশোরদের জন্য নতুন করে তৈরি করা এআই চরিত্র চালুর সময়ই এসব ফিচার যুক্ত করা হবে। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, নতুন এআই অভিজ্ঞতাগুলো ‘পিজি-১৩’ মানদণ্ড অনুসরণ করবে, যাতে কোনোভাবেই প্রাপ্তবয়স্ক বা অনুপযুক্ত কনটেন্টে কিশোরদের প্রবেশের সুযোগ না থাকে।

সূত্র :দ্য নিউজ 

