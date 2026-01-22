নেশা করে বউ-ছেলেকে মারধর, ভাতিজার হাতে প্রাণ গেলো চাচার
নেশা করে বউ-ছেলেকে মারধর করছিলেন যুবক। তাকে আটকাতে গিয়ে প্রাণ গেলো চাচার। সম্প্রতি মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার ইছাপুর গোয়ালা পাড়ায়।
মৃতের নাম কানাই প্রমানিক, ৫৮ বছর বয়স। অভিযুক্ত ভাতিজার নাম জয় ওরফে সৈকত প্রামানিক, ২৫ বছর বয়স। অভিযুক্তকে এরই মধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
জানা যায়, গত সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় জয় তার ছেলে ও স্ত্রীকে মারধর করছিলেন। সে সময় চাচা কানাই প্রামানিক আটকাতে গেলে তার মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করেন জয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।
পরিবারের লোকজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর আহত অবস্থায় কানাই প্রামানিককে ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। মঙ্গলবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
স্বজনেরা জানিয়েছেন, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় প্রায়ই বাসায় এসে পরিবারের সদস্যদের মারধর করতেন জয়। সোমবার রাতেও তিনি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বউ ও ছেলেকে মারধর করলে চাচা বাধা দেন। সে সময় লোহার রড দিয়ে তার মাথায় আঘাত করেন জয়।
নোয়াপাড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তিন বছর আগে তার আরও এক চাচাকে হত্যার অভিযোগ উঠেছিল জয়ের বিরুদ্ধে। সে সময় পুলিশ তাকে গ্রেফতার কোর্টে চালান করলে হাজতবাস হয়েছিল তার।
এই বিষয়ে উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার উপ-প্রধান শ্রীপর্ণা রায় বলেন, বিষয়টি গতকাল রাতে আমার কানে এসেছে। ছেলেটির নাম জয় প্রামানিক। তাদের পারিবারিক কোনো অশান্তি হয়েছিল। সে কারণেই হয়তো চাচার ওপর আক্রমণ করে।
