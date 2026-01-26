  2. আন্তর্জাতিক

ইতিহাসে প্রথমবার সোনার দাম ৫ হাজার ডলার ছাড়ালো

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৫ এএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
সোনার দাম ৫ হাজার ডলার ছাড়ালো/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

ইতিহাসে প্রথমবার সোনার দাম ৫ হাজার ডলার ছাড়ালো। ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ও বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার কারণে বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে সোনা মজুতের দিকে ঝুঁকছেন। এতে সোনার দামে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। খবর রয়টার্সের।

সোমবার সোনার দাম প্রতি আউন্সে রেকর্ড পাঁচ হাজার ডলার ছাড়িয়েছে। স্পট গোল্ড প্রতি আউন্স ১.৭৯ শতাংশ বেড়ে ৫ হাজার ৭১ দশমিক ৯৬ ডলার দাঁড়িয়েছে।

২০২৫ সালে এখন পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ধাতুর দাম ৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পেছনে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রানীতি শিথিল হওয়ার প্রত্যাশা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর বাড়তি চাহিদা এবং এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ডে (ইটিএফ) রেকর্ড বিনিয়োগ। বিশেষ করে ডিসেম্বরে চীনের সোনা কেনার ধারা টানা ১৪ মাস ধরে অব্যাহত ছিল। এদিকে চলতি বছর এখন পর্যন্ত সোনার দাম ১৭ শতাংশের বেশি বেড়েছে।

ক্যাপিটাল ডটকমের জ্যেষ্ঠ বাজার বিশ্লেষক কাইল রোডা বলেন, মার্কিন প্রশাসন এবং মার্কিন সম্পদের ওপর আস্থার সংকট বিশেষ করে গত সপ্তাহে ট্রাম্প প্রশাসনের কিছু অনিয়মিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

মেটালস ফোকাসের পরিচালক ফিলিপ নিউম্যান বলেন, সোনার দামে আমরা আরও ঊর্ধ্বগতির আশা করছি। আমাদের বর্তমান পূর্বাভাস অনুসারে, চলতি বছরের শেষের দিকে দাম প্রায় পাঁচ হাজার ৫০০ ডলারে পৌঁছাতে পারে।

সোনার পাশাপাশি অন্যান্য মূল্যবান ধাতুর দামেও ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা গেছে। স্পট রুপার দাম ৪ দশমিক ৫৭ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্স ১০৭ দশমিক ৬৫ ডলারে দাঁড়িয়েছে। স্পট প্লাটিনামের দাম ৩ দশমিক ২৬ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্স ২ হাজার ৮৫৭ দশমিক ৪১ ডলারে পৌঁছেছে। অপরদিকে স্পট প্যালাডিয়ামের দাম তিন দশমিক দুই শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্স ২ হাজার ৭৪ দশমিক ৪০ ডলারে পৌঁছেছে।

