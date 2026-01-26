  2. আন্তর্জাতিক

ফিলিপাইনে ফেরি দুর্ঘটনায় নিহত ১৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:০৬ এএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
ফিলিপাইনে ফেরি দুর্ঘটনা/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

দক্ষিণ ফিলিপাইনের উত্তাল সাগরে সোমবার সকালে ৩৫০ জনেরও বেশি যাত্রী নিয়ে একটি ফেরি ডুবে যাওয়ার ঘটনায় কমপক্ষে ১৫ জন নিহত হয়েছে। এছাড়া আরও ২৮ জন এখনো নিখোঁজ রয়েছে বলে উপকূলরক্ষী বাহিনী জানিয়েছে। খবর এএফপির।

উপকূলরক্ষী বাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এমভি ত্রিশা কার্স্টিন ৩ মিন্দানাওয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে জাম্বোয়াঙ্গা বন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়ার চার ঘন্টারও বেশি সময় পর বিপদ সংকেত পাঠিয়েছে।

উপকূলরক্ষী কমান্ডার রোমেল দুয়া বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছেন, কমপক্ষে ৩১৬ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং ১৫ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। ২৮ জন এখনো নিখোঁজ রয়েছেন বলেও জানানো হয়।

তিনি আরও জানিয়েছেন, অভিযানে সহায়তা করার জন্য উপকূলরক্ষী বাহিনী একটি বিমান মোতায়েন করেছে। নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীও সহায়তা করছে।

ফিলিপাইনের কোস্টগার্ডের মুখপাত্র নোয়েমি কায়াব্যাব একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাওয়া লোকজন তাদের জানিয়েছেন সাগর বেশ উত্তাল ছিল।

রোমেল দুয়া বলেন, আমরা এখনই ডুবে যাওয়ার কারণ বলতে পারছি না, তবে কারণ নির্ধারণের জন্য আমরা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি। তিনি আরও বলেন, জীবিতদের জাম্বোয়াঙ্গা এবং ইসাবেলা সিটির উপকূলরক্ষী স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

