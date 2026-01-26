অন্যলোকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক সভাপতি

অন্যলোকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক সভাপতি
শোকের ছায়া নেমে এসেছে ভারতের ক্রিকেটে। ৮৪ বছর বয়সে না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট (বিসিসিআই) বোর্ডের সাবেক সভাপতি ইন্দ্রজিৎ সিং বিন্দ্র। নয়াদিল্লিতে ৮৪ বছর বয়সে মারা যান তিনি।
১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন বিন্দ্রা। ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনের এক প্রভাবশালী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব।
পাশাপাশি দীর্ঘ ৩৬ বছর পালন করেন পাঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (পিসিএ) প্রধান হিসেবে। ১৯৭৮ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন তিনি। ২০১৪ সালে অবসর নেন ক্রিকেট প্রশাসন থেকে।
১৯৮৭ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ আয়োজনের স্বত্ব ভারতকে এনে দেওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন বিন্দ্রা। এটিই ছিল যুক্তরাজ্যের বাইরে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ আয়োজন।
পিসিএ সভাপতি হিসেবে মোহালিতে পিসিএ স্টেডিয়াম নির্মাণ ও উন্নয়নেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে ওই স্টেডিয়ামটির নাম তার নামানুসারেই রাখা হয়।
ক্রিকেট সম্প্রচারে দূরদর্শনের একচেটিয়া আধিপত্য ভাঙতে ১৯৯৪ সালে সুপ্রিম কোর্টে করা বিন্দ্রার পিটিশন ছিল ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। আদালতের রায় অনুকূলে আসার পর আন্তর্জাতিক সম্প্রচারকদের যুক্ত করা সম্ভব হয় এবং ভারত ধীরে ধীরে ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় টেলিভিশন বাজারে পরিণত হয়।
বিন্দ্রার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে বিসিসিআই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বার্তায় বোর্ড জানিয়েছে, ‘সাবেক বিসিসিআই সভাপতি শ্রী আই এস বিন্দ্রার প্রয়াণে বিসিসিআই গভীরভাবে শোকাহত। এই কঠিন সময়ে বোর্ডের সমবেদনা ও প্রার্থনা তার পরিবার ও প্রিয়জনদের সঙ্গে রয়েছে।’
এছাড়া শোক জানিয়েছেন, আইসিসি চেয়ারম্যান ও সাবেক বিসিসিআই সচিব জয় শাহও। তিনি বলেন, ‘সাবেক বিসিসিআই সভাপতি ও ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনের এক স্তম্ভ শ্রী আই এস বিন্দ্রার প্রয়াণে গভীর সমবেদনা। তার অবদান ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। ওম শান্তি।’
