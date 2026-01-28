  2. আন্তর্জাতিক

প্লেন দুর্ঘটনায় উপ-মুখ্যমন্ত্রী নিহত, মহারাষ্ট্রে তিনদিনের শোক ঘোষণা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৩৮ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
প্লেন দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের মৃৃত্যু/ ছবি: এনডিটিভি

মহারাষ্ট্রে প্লেন দুর্ঘটনায় এনসিপি প্রধান এবং রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার নিহত হওয়ার ঘটনায় তিনদিনের শোক ঘোষণা করা হয়েছে। ওই দুর্ঘটনায় তিনি ছাড়াও আরও চারজন নিহত হয়েছেন।

এই সময়ের মধ্যে রাজ্যজুড়ে পতাকা অর্ধনমিত থাকবে এবং সরকারি অফিস ও স্কুল বন্ধ থাকবে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে সব পাবলিক অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে।

স্থানীয় সময় বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সকালে মুম্বাই থেকে বারামতি যাওয়ার সময় এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে। ওই দুর্ঘটনায় প্লেনের পাইলট এবং পাওয়ারের নিরাপত্তাকর্মীসহ আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার সকাল ৮টার দিকে মুম্বাই থেকে উড্ডয়ন করা ছোট বিমানটি এক ঘন্টা পরেই বারামতি বিমানবন্দরের কাছে অবতরণের চেষ্টার সময় বিধ্বস্ত হয়। ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভির এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, অজিত পাওয়ারের চারটি গুরুত্বপূর্ণ জনসভায় যোগ দেওয়ার কথা ছিল।

ঘটনাস্থল থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ফুটেজে আগুন ও ধোঁয়া, বিমানের ছিন্নভিন্ন ধ্বংসাবশেষ এবং আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া অ্যাম্বুলেন্স দেখা গেছে। বেসামরিক বিমান চলাচল অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় বিমানে থাকা পাঁচ যাত্রীর সবাই মারা গেছেন।

৬৬ বছর বয়সী প্রবীণ রাজনীতিবিদ অজিত পাওয়ার ছিলেন এনসিপির প্রতিষ্ঠাতা শরদ পাওয়ারের ভাগ্নে এবং লোকসভার সংসদ সদস্য সুপ্রিয়া সুলের চাচাতো ভাই। এদিকে এই দুর্ঘটনার পর সংসদের বাজেট অধিবেশনে যোগদানের জন্য দিল্লিতে থাকা শরদ পাওয়ার এবং সুলে শিগগির পুণের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন বলে জানা গেছে।

টিটিএন

