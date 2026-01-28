নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন আয়োজনে প্রস্তুত নেপাল

নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন আয়োজনে প্রস্তুত নেপাল
নেপালের নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, আগামী ৫ মার্চ জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের জন্য তারা পুরোপুরি প্রস্তুত, যদিও পাহাড়ি ও হিমালয় অঞ্চলে আবহাওয়া নিয়ে কিছু উদ্বেগ রয়েছে।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) কমিশনের সহকারী মুখপাত্র প্রকাশ ন্যাউপানে বলেন, আমরা সব এলাকায় নির্বাচন করার জন্য প্রস্তুত। নিরাপত্তা, প্রশাসন ও লজিস্টিক ব্যবস্থাপনা ঠিকভাবে এগোচ্ছে।
গত সেপ্টেম্বরে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের ফলে আগের সরকার পতনের পর দ্রুত নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এজন্য সাধারণ সময়ের চেয়ে আগেই, মার্চ মাসে ভোট হচ্ছে। সাধারণত নেপালে নভেম্বর মাসে নির্বাচন হয়।
বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে দেশ চলছে। সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি (৭৩) অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেই ৫ মার্চ তারিখ ঠিক করা হয়েছে। তারিখ পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই।
ন্যাউপানে বলেন, এই দিনে নির্বাচন না হলে আরও সমস্যা তৈরি হতে পারে।
নেপালে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়গুলোর অনেকগুলো রয়েছে, যার মধ্যে মাউন্ট এভারেস্টও আছে। ফলে শীতকালে অনেক পাহাড়ি এলাকা বরফে ঢেকে যায়, যা নির্বাচনের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।
এই সমস্যা মোকাবিলায় পাঁচটি দুর্গম জেলায় হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ভোটের সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়া হবে।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম