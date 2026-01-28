  2. আন্তর্জাতিক

ট্রাম্পের হুমকি

ইরান পারমাণবিক অস্ত্র আলোচনায় না এলে হামলা হবে আরও ভয়াবহ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:১৪ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প/ ফাইল ছবি: এএফপি

পারমাণবিক অস্ত্র ইস্যুতে আলোচনায় বসতে ইরান ব্যর্থ হলে দেশটির ওপর ফের হামলা হবে বলে হুমকি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দেওয়া এক বক্তব্য ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করা পোস্টে তিনি ইঙ্গিত দেন, তেহরান যদি কোনো সমঝোতায় না আসে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে সামরিক পদক্ষেপ নিতে পারে।

ইরান আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর ট্রাম্প জানান, তিনি আশা করছেন তেহরান দ্রুত আলোচনার টেবিলে আসবে এবং একটি ‘ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক চুক্তি’ করবে। কোনো পারমাণবিক অস্ত্র নয়।

একই পোস্টে ট্রাম্প আরও উল্লেখ করেন, একটি বিশাল নৌবহর ইরানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি ইঙ্গিত দেন, যুক্তরাষ্ট্র সামরিকভাবে প্রস্তুত রয়েছে ও পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ দিকে যেতে পারে।

এর আগে ইরানের প্রতি দেওয়া নিজের হুঁশিয়ারির কথাও স্মরণ করিয়ে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, আমি আগেও একবার ইরানকে বলেছিলাম, একটি চুক্তি করুন। তারা করেনি, আর তখনই হয়েছিল ‘অপারেশন মিডনাইট হ্যামার’, যার ফলে ইরানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

ট্রাম্প আরও হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ইরান এবারও যদি চুক্তিতে না আসে, তাহলে পরবর্তী হামলা হবে আরও ভয়াবহ। তার ভাষায়, পরবর্তী আক্রমণ হবে আগের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর।

পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে টানাপোড়েন চলছে। সর্বশেষ এই হুমকির পর দুই দেশের সম্পর্ক আরও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সূত্র: এএফপি

