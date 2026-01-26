ইউরোপীয় কমিশনের তদন্তের মুখে ইলন মাস্কের ‘গ্রোক’

ইউরোপীয় কমিশনের তদন্তের মুখে ইলন মাস্কের ‘গ্রোক’
ইলন মাস্কের এক্স প্ল্যাটফর্মের এআই চ্যাটবট ‘গ্রোক’-এর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করেছে ইউরোপীয় কমিশন। গ্রোক ব্যবহার করে যৌন উদ্দীপক ছবি তৈরি এবং শিশুদের যৌন নির্যাতনের কনটেন্ট ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) থেকে এ তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
নতুন এই তদন্তের মধ্যে রয়েছে এক্স-এর রেকমেন্ডার সিস্টেম ও অ্যালগরিদম যা ব্যবহারকারীদের নতুন কনটেন্ট আবিষ্কারে সহায়তা করে।
গবেষকরা জানিয়েছেন, গ্রোক এআই দুই সপ্তাহের কম সময়ে প্রায় ৩০ লাখ যৌন সম্পর্কিত ছবি তৈরি করেছে। এসবের মধ্যে ২৩ হাজারের বেশি ছবি শিশুদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হচ্ছে। এসব তথ্য প্রকাশ করেছে ‘সেন্টার ফর কাউন্টারিং ডিজিটাল হেইট’।
ইউরোপীয় কমিশন জানিয়েছে, গ্রোক-এর ফিচারগুলো ইইউ-এর ডিজিটাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট (ডিএসএ) অনুসারে নিরাপত্তা ঝুঁকি সঠিকভাবে মোকাবেলা করেছে কি না তা মূল্যায়ন করা হবে। এতে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হবে নকল যৌন ছবির শেয়ারিং ও শিশুদের যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত কনটেন্টের ওপর।
কমিশনের শীর্ষ কর্মকর্তা হেন্না ভিরুক্কোনেন বলেন, ‘নারী ও শিশুদের প্রতি অনৈতিক যৌন ডিপফেকস একটি সহিংস ও অগ্রহণযোগ্য অবমাননা। এই তদন্তের মাধ্যমে আমরা নির্ধারণ করব যে, এক্স কি ডিএসএ অনুযায়ী আইনগত দায়িত্ব পালন করেছে, নাকি ইউরোপীয় নাগরিকদের বিশেষ করে নারী ও শিশুদের অধিকার উপেক্ষা করছে।’
এক্স- এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা সব ধরনের শিশুদের যৌন নির্যাতন, নগ্নতা ও অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন কনটেন্টের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স বজায় রাখছে। তারা সবার জন্য নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
কে এম