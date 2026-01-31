  2. দেশজুড়ে

রংপুরের চার জেলায় ৩ হাজার বিজিবি সদস্য মোতায়েন

প্রকাশিত: ০৭:২৭ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও শান্তি রক্ষায় রংপুরের চার জেলায় ৩ হাজার বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) দুপুরে মহানগরীর পার্কের মোড় এলাকায় বিজিবি চেকপোস্ট পরিদর্শন শেষে এ তথ্য জানান রংপুর সেক্টর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস.এম শফিকুর রহমান।

তিনি বলেন, বিজিবি রংপুর সেক্টরের অধীনে রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও গাইবান্ধা জেলায় ২৬টি বেজ ক্যাম্পে ৭৪ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। বিজিবি সদস্যরা নির্বাচনি এলাকার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ও চেকপোস্ট স্থাপনসহ মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে কাজ করছে। এসব জেলার ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিশেষ নজর দিয়েছে বিজিবি।

এস.এম শফিকুর রহমান বলেন, বিজিবি মূলত মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করছে। নির্বাচনি এলাকায় নিরাপত্তা দিতে তল্লাশি কার্যক্রম চালু রয়েছে। এছাড়া ঝুঁকি বিবেচনায় বিভিন্ন স্থানে ডগ স্কোয়াড স্থাপন করা হয়েছে। টহল ও গোয়েন্দা নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের ৪ হাজার ৪২৭ কিলোমিটার সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। কোনো উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বিজিবির র‌্যাপিড অ্যাকশন ও কুইক রেসপন্স ফোর্স প্রস্তুত রয়েছে।

শফিকুর রহমান বলেন, বিজিবি ডিজিটাল সেন্সর যেমন ড্রোন, বডিওন ক্যামেরা, সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে কার্যক্রমের গতিশীলতা বাড়িয়েছে। বিজিবি সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী, জনগণের আস্থার প্রতীক হিসেবে আমরা কাজ করতে চাই। তাই সমন্বিতভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠানের জন্য বিজিবি সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করে যাবে।

তিনি বলেন, রংপুরের ৪টি জেলায় ২ হাজার ৫৭২টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে ৬শ’টি ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র। এসব কেন্দ্রে আমাদের গোয়েন্দা নজরদারি রয়েছে। এছাড়া জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বিজিবির সমন্বয়ক টিমের প্রতিনিধিরা কাজ করছে। আমরা কোনো ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই সেখানে পৌঁছে যেতে পারবো।

এ সময় বিজিবির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

