নরওয়ের ‘হেল’: যেখানে ‘নরক’ জমে বরফ হয়!

নরওয়ের ‘হেল’: যেখানে ‘নরক’ জমে বরফ হয়!
সাধারণত ‘হেল’ বা নরক বলতেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে আগুনের লেলিহান শিখা আর অসহ্য গরম। কিন্তু পৃথিবীর মানচিত্রে এমন এক ‘নরক’ আছে, যেখানে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে নেমে যায় এবং চারপাশ সাদা বরফে ঢেকে থাকে। উত্তর ইউরোপের দেশ নরওয়ের ট্রন্ডেলাগ কাউন্টিতে অবস্থিত ছোট্ট একটি গ্রাম, সেটারই নাম ‘হেল’।
নামের রহস্য: নরক নাকি অন্য কিছু?
ইংরেজি ভাষায় ‘Hell’ মানে নরক হলেও নরওয়েজিয়ান ভাষায় এর অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রাচীন নর্স শব্দ ‘hellir’ থেকে এই নামের উৎপত্তি, যার অর্থ পাথুরে গুহা বা পাহাড়ের খাঁজ। তবে ইংরেজিভাষী পর্যটকদের কাছে এর আক্ষরিক নামই আকর্ষণের মূল কেন্দ্রবিন্দু।
হেল গ্রামের পথ/ ছবি: লাইফ ইন নরওয়ে
যখন ‘নরক’ জমে বরফ হয়
ইংরেজিতে একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে— ‘হোয়েন হেল ফ্রিজেস ওভার’ (When Hell freezes over)। এর অর্থ হলো এমন কিছু, যা কখনো ঘটা সম্ভব নয়। কিন্তু নরওয়ের এই গ্রামে এটি প্রতি বছরের নিয়মিত ঘটনা।
শীতকালে এখানকার তাপমাত্রা মাইনাস ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে যেতে পারে। তখন আক্ষরিক অর্থেই ‘নরক’ বরফে জমে যায়, যা পর্যটকদের জন্য এক দারুণ কৌতুকের বিষয়।
পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ: রেলওয়ে স্টেশন
হেল রেলওয়ে স্টেশন। ছবি: ভিজিট নরওয়ে
হেল গ্রামের সবচেয়ে জনপ্রিয় জায়গা হলো এর রেলওয়ে স্টেশন। স্টেশনের গায়ে বড় করে লেখা রয়েছে ‘HELL’। পর্যটকরা এখানে ভিড় করেন শুধু এই সাইনবোর্ডের সামনে একটি ছবি তোলার জন্য। স্টেশনের একটি মালবাহী গুদামের গায়ে লেখা আছে— ‘Hell Gods-expedition’। নরওয়েজিয়ান ভাষায় এর অর্থ ‘হেল মালবাহী পরিবহন’। কিন্তু ইংরেজিতে এর অদ্ভুত অর্থ দাঁড়ায় ‘নরকের দেবতার অভিযান’!
মিস ইউনিভার্স ও মোনা গ্রুড
এই গ্রামের বিশ্বব্যাপী পরিচিতির পেছনে আরও একটি মজার কারণ আছে। ১৯৯০ সালের মিস ইউনিভার্স বিজয়ী মোনা গ্রুড এই গ্রামেরই বাসিন্দা ছিলেন। তৎকালীন গণমাধ্যমগুলো তাকে রসিকতা করে ‘The Beauty Queen from Hell’ বা ‘নরকের সুন্দরী রানি’ আখ্যায়িত করেছিল।
হেল ব্লুজ ফেস্টিভ্যাল
ব্লুজ ইন হেল উৎসব/ ছবি: উইকিপিডিয়া
প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে এই গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় ‘ব্লুজ ইন হেল’ (Blues in Hell) নামে একটি মিউজিক ফেস্টিভ্যাল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগীতপ্রেমীরা এই উৎসবে যোগ দিতে ‘নরকে’ আসেন।
