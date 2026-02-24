ট্রাম্পের দাবি
যুক্তরাষ্ট্র যেকোনো যুদ্ধে ইরানকে ‘সহজে’ পরাজিত করবে
ইরানের বিরুদ্ধে হামলার ঝুঁকি সম্পর্কে শীর্ষ মার্কিন কর্মকর্তার সতর্কবার্তা প্রত্যাখ্যান করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযানের ক্ষেত্রে ঝুঁকির কথা উল্লেখ করেছেন ওই শীর্ষ মার্কিন কর্মকর্তা। কিন্তু এসব সতর্কবার্তা প্রত্যাখ্যান করে ট্রাম্প বলেছেন, ওয়াশিংটন যেকোনো যুদ্ধে তেহরানকে ‘সহজে’ পরাজিত করবে। খবর এএফপির।
মার্কিন গণমাধ্যম জানিয়েছে, জয়েন্ট চীফ অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন ইরানের বিরুদ্ধে হামলার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে দীর্ঘমেয়াদী সংঘাতের ঝুঁকি।
কিন্তু ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল নেটওয়ার্কে বলেছেন, এটি ১০০ শতাংশ ভুল। তিনি বলেন, জেনারেল কেইন আমাদের সকলের মতো, যুদ্ধ দেখতে চান না। তবে যদি সামরিক স্তরে ইরানের বিরুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে তার মতামত হলো এটি সহজেই জয়ী হবে।
ট্রাম্প বলেন, তিনি ইরানে না যাওয়ার কথা বলেননি, এমনকি আমি যে ভুয়া সীমিত হামলার কথা পড়ছি, সে সম্পর্কেও কিছু বলেননি, তিনি কেবল একটি জিনিস জানেন, কীভাবে জিতবেন এবং যদি তাকে তা করতে বলা হয়, তবে তিনিই দলের নেতৃত্ব দেবেন।
ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, কেইন হোয়াইট হাউজ এবং পেন্টাগনে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে যুদ্ধাস্ত্রের ঘাটতি এবং মিত্র সহায়তার অভাব মার্কিন কর্মীদের জন্য বিপদ বাড়িয়ে তুলতে পারে। একই সঙ্গে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, শীর্ষ জেনারেল এবং অন্যান্য পেন্টাগন কর্মকর্তারা উভয়ই মার্কিন ও মিত্রদের হতাহতের ঝুঁকির পাশাপাশি ইরানে হামলা চালালে মার্কিন বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হ্রাস পাওয়ার ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।
এদিকে অ্যাক্সিওস নিউজ আউটলেট জানিয়েছে, কেইন যুক্তরাষ্ট্রকে ‘দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার’ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। ট্রাম্পের চলমান আলোচক স্টিভ উইটকফ এবং জামাতা জ্যায়ার্ড কুশনারও প্রেসিডেন্টকে আক্রমণ বন্ধ করার এবং কূটনীতিক আলোচনার জন্য অনুরোধ করেছেন।
