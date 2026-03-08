  2. আন্তর্জাতিক

নিউইয়র্ক

মামদানির বাড়ির সামনে মুসলিমবিরোধী বিক্ষোভ, ‘বিস্ফোরক’ নিক্ষেপ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৪৬ পিএম, ০৮ মার্চ ২০২৬
মামদানির বাড়ির সামনে মুসলিমবিরোধী বিক্ষোভ, ‘বিস্ফোরক’ নিক্ষেপ
মামদানির বাড়ির সামনে মুসলিমবিরোধী বিক্ষোভ/ ছবি: এক্স@জেসিকা টিশ

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে মুসলিমবিরোধী বিক্ষোভ চলাকালে শহটির মেয়র জোহরান মামদানির সরকারি বাসভবনের সামনে বিস্ফোরক সদৃশ বস্তু নিক্ষেপ করা হয়েছে। এই ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

শনিবার (৭ মার্চ) নিউইয়র্কে মেয়রের বাসভবন গ্রেসি ম্যানশনের সামনে এই ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকদের বরাতে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীদের সামনে একজন ব্যক্তি আগুন জ্বালানো দুটি বস্তু ছুড়ে দেন।

নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের কমিশনার জেসিকা টিশ জানান, উদ্ধার হওয়া বস্তুগুলোর মধ্যে নাট-বল্টু, স্ক্রু এবং একটি ফিউজ ছিল। তবে সেগুলো কার্যকর ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) ছিল কি না, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

পুলিশ জানিয়েছে, ১৮ বছর বয়সী আমির বালাত নামে এক যুবককে ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, তিনি একটি টেপে মোড়ানো ধোঁয়া ওঠা বস্তু পুলিশের ব্যারিকেডের কাছে ফেলে দেন এবং আরেকটি একই ধরনের বস্তু বিক্ষোভকারীদের দিকেও নিক্ষেপ করেন।

এদিন উগ্র ডানপন্থি কর্মী জেক ল্যাংয়ের নেতৃত্বে একটি ছোট দল নিউইয়র্কে ‘ইসলামিকরণ’ বন্ধ এবং প্রকাশ্যে মুসলিমদের নামাজ নিষিদ্ধ করার দাবিতে বিক্ষোভ করছিল। পুলিশ জানায়, ওই বিক্ষোভে প্রায় ২০ জন অংশ নেন।

এর বিপরীতে প্রায় ১২৫ জন পাল্টা বিক্ষোভকারী সেখানে জড়ো হন। কিছু সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি ও উত্তেজনার ঘটনাও ঘটে।

পুলিশের তথ্যমতে, বিক্ষোভ চলাকালে একজন ব্যক্তি পাল্টা বিক্ষোভকারীদের দিকে পেপার স্প্রে ব্যবহার করায় তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া বিশৃঙ্খলার অভিযোগে আরও কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে।

ঘটনার সময় মেয়র মামদানি বাসায় ছিলেন কি না, তা নিশ্চিত নয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। কর্তৃপক্ষ বলছে, ঘটনাটি চলমান ইরান-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংঘাতের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত বলে এখন পর্যন্ত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

সূত্র: এএফপি
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।