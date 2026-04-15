চীনের জ্বালানি ঘাটতি পূরণে প্রস্তুত রাশিয়া: ল্যাভরভ

চীনের জ্বালানি ঘাটতি পূরণে প্রস্তুত রাশিয়া: ল্যাভরভ
রাশিয়া জানিয়েছে, ইরানের বন্দর অবরোধের কারণে সৃষ্ট জ্বালানি ঘাটতি পূরণে তারা চীনকে সহায়তা করতে প্রস্তুত।
রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ বেইজিংয়ে সাংবাদিকদের বলেন, রাশিয়া নিশ্চিতভাবেই চীনসহ যেসব দেশ ন্যায্য ও পারস্পরিক সুবিধাজনকভাবে কাজ করতে আগ্রহী, তাদের জ্বালানি ঘাটতি পূরণ করতে পারে।
তিনি এই মন্তব্য করেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর।
লাভরভ বলেন, বৈশ্বিক নানা সংকটের মধ্যেও রাশিয়া ও চীনের সম্পর্ক অটুট রয়েছে।
তার মতে, ভ্লাদিমির পুতিন এবং শি জিনপিংয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দুই দেশের মধ্যে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বন্দরগুলোর ওপর অবরোধ আরোপ করেছে, যার ফলে চীনের জন্য ইরান থেকে তেল আমদানি করা কঠিন হয়ে পড়েছে।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম