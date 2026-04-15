উত্তরা মটরসের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ২৫ বছর হলেই আবেদন

প্রকাশিত: ১২:৩৯ পিএম, ১৫ এপ্রিল ২০২৬
উত্তরা মটরস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি 

উত্তরা মটরস লিমিটেডে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ মে পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: উত্তরা মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৫-৪০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে উত্তরা মটরস লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ মে ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

