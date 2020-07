ওয়াশিংটনে চীনা দূতাবাসে হত্যা-বোমা হামলার হুমকি

ওয়াশিংটনে অবস্থিত চীনা দূতাবাসে বোমা হামলা এবং হত্যার হুমকি এসেছে বলে অভিযোগ করেছে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র হুয়া চুনইং। বার্তাসংস্থা রয়টার্স বলছে, এই হুমকির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে দায়ী করেছেন তিনি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে দেয়া এক বিবৃতিতে চুনইং বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ছড়ানো ঘৃণা এবং বিদ্বেষের ফলে চীনা দূতাবাসে বোমা হামলা এবং হত্যার হুমকি এসেছে।

এর আগে, মেধাস্বত্ব চুরির অভিযোগ এনে আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে টেক্সাসের হিউস্টনে চীনা কনস্যুলেট বন্ধের নির্দেশ দেয় মার্কিন প্রশাসন। কনস্যুলেট বন্ধ করে দেয়ার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে বেইজিং।

চীনের সরকারি সংবাদমাধ্যমগুলোতে নির্বাচনী স্বার্থ হাসিলে ডোনাল্ড ট্রাম্প চীনের বিরুদ্ধে এ ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ‘বেপরোয়া এবং বিপজ্জনক’ এই পদক্ষেপের জন্য মাশুল গুনতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে।

হিউস্টনের চীনা কনস্যুলেট ছাড়াও সানফ্রান্সিসকোতে অবস্থিত চীনা কনস্যুলেট নিয়েও জটিলতা তৈরি হয়েছে। মার্কিন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার (এফবিআই) অভিযোগ, ভিসা জালিয়াতি করে যুক্তরাষ্ট্রে আসা চীনা এক বিজ্ঞানী গ্রেফতার এড়াতে সানফ্রান্সিসকোতে চীনা কনস্যুলেটে আত্মগোপন করেছেন।

এফবিআইয়ের প্রসিকিউটররা ক্যালিফোর্নিয়া আদালতে দায়ের করা এক মামলায় বলেছেন, ওই বিজ্ঞানী চীনা সেনাবাহিনীর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ভিসার আবেদনপত্রে তা গোপন করেছেন। তারা দাবি করছেন, সেনাবাহিনীর বিজ্ঞানীদের ছদ্মবেশে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানোর যে কর্মসূচি চীনের রয়েছে তার অংশ হিসাবে ওই বিজ্ঞানী এসেছেন।

