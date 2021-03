প্লেনের সিঁড়িতে তিনবার হোঁচট খেলেন বাইডেন

ওভাল অফিসের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে জো বাইডেন একটিও ভুল পদক্ষেপ নেননি বলে বিশ্বাস তার সমর্থকদের। তবে শুক্রবার তিনি একবার-দুবার নয়, পরপর তিনবার হোঁচট খেয়েছেন এয়ারফোর্স ওয়ানের সিঁড়িতে। অবশ্য হোয়াইট হাউস কর্মকর্তারা এর জন্য প্রবল বাতাসকেই দায়ী করেছেন।

দ্য গার্ডিয়ানের খবর অনুসারে, বাইডেন এদিন মেরিল্যান্ডের জয়েন্ট বেস অ্যান্ড্রু থেকে আটলান্টার উদ্দেশে রওয়ানা হচ্ছিলেন।

ভিডিওতে দেখা যায়, লাল কার্পেটে মোড়া প্লেনের সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিলেন ৭৮ বছর বয়সী এ নেতা। কিন্তু অর্ধেক পথে গিয়েই প্রথম হোঁচট খান তিনি। এরপর কোনওমতে নিজেকে সামলে নিয়ে আরও দু’পা এগোন। সেখানে খান দ্বিতীয় হোঁচট। এরপর উঠে দাঁড়াতে গিয়ে রীতিমতো হাঁটুতে ভর করে পড়ে যান যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি বয়সে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট।

পরে রেলিং ধরে সাবধানে সিঁড়ির বাকি অংশ পাড়ি দেন জো বাইডেন। ওপরে উঠে তাকে হোয়াইট হাউস থেকে হেলিকপ্টারে নিয়ে আসা মেরিন কর্মকর্তাদের স্যালুটও দেন।

বাইডেন সিঁড়িতে এভাবে পড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে প্রবল বাতাসকে দায়ী করেছেন মার্কিন কর্মকর্তারা।

US president Joe Biden stumbles on the steps to his Air Force One plane, but appears unhurt and carries on unaided.



Watch more videos from Sky News: https://t.co/bcUgGa0LQ9 pic.twitter.com/r009bAZwZ9