গ্রিসে ৬ মাত্রার ভূমিকম্প, কাঁপলো আরও ৬ দেশ

গ্রিসের ক্রিট দ্বীপে আঘাত হেনেছে ছয় মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প। এর প্রভাব পড়েছে পার্শ্ববর্তী আরও ছয়টি দেশে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএসের তথ্যমতে, স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ১৭ মিনিটে গ্রিসে আঘাত হানে এ ভূমিকম্প।

এর উৎপত্তিস্থল ছিল ক্রিট দ্বীপের হেরাক্লিয়ন শহর থেকে মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরে, কেন্দ্র ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ৮ দশমিক ৭ কিলোমিটার গভীরে।

ইউএসজিএস জানিয়েছে, গ্রিসের এই ভূমিকম্পের প্রভাব অনুভূত হয়েছে বুলগেরিয়া, তুরস্ক, মিশর, ইতালি, লিবিয়া এবং উত্তর মেসিডোনিয়াতেও।

ইউরোপীয় ভূমধ্যসাগরীয় ভূকম্পন কেন্দ্র (ইএমএসসি) অবশ্য প্রথমে ভূমিকম্পটির মাত্রা ৬ দশমিক ৫ বলেছিল। তবে কিছুক্ষণ পরেই তা সংশোধন করে ছয়ে নামিয়ে আনে। সংস্থাটি জানিয়েছে, প্রথম ভূমিকম্পের পর ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি আফটার শক (ভূমিকম্প পরবর্তী প্রতিক্রিয়া) অনূভূত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পনের মাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪ দশমিক ৬।

The dust in the distance is from the 5.8R #earthquake that just hit #Crete this morning.



At only 10km depth, we REALLY FELT this one.



All good over here - just a few shattered picture frames.



Hope everyone else is doing ok!! pic.twitter.com/UtRn60rlce