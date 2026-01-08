সাবেক কাউন্সিলরের অফিস দখল করে বিএনপির কার্যালয়
বরিশাল সিটি করপোরেশনের সাবেক এক কাউন্সিলরের অফিস দখল করে কার্যালয় গড়েছেন স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাতে ওই কার্যালয়ে নেতাকর্মীরা ১০ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির ব্যানার সাঁটিয়ে দেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নগরীর বান্দরোডে অবস্থিত অফিস কক্ষটি ১০ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর ও আওয়ামী লীগ নেতা এ টি এম শহীদুল্লাহ কবিরের। মঙ্গলবার রাতে ১০ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক শাহাদাত ইসলাম তোতা, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মো. কামরুজ্জামান কামরুল, সাবেক সহসাংগঠনিক সম্পাদক নান্না আকনসহ একদল নেতাকর্মী ওই কক্ষে ১০ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেন।
এ ব্যাপারে ১০ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক শাহাদাত ইসলাম তোতা বলেন, ‘কার্যালয়টিতে দলীয় এমপি প্রার্থীর নির্বাচনি কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য কবির ভাইকে বলেছি, তিনি রাজি হননি। মজিবর রহমান সরওয়ার ভাইয়ের নলেজেও বিষয়টি দিয়েছি।’
এ প্রসঙ্গে এ টি এম শহীদুল্লাহ কবির জানান, তিনি ২০ বছর আগে স্টলটি জেলা পরিষদের কাছ থেকে লিজ নেন। যখন বিএনপি করতেন, তখন দলীয় নেতাকর্মীরা এসে বসতেন। গত সিটি নির্বাচনের সময় স্টলটি হস্তান্তর করে শ্যালক গোলাম মোস্তফার নামে লিজ নেন। কিন্তু তার লিজ নেওয়া স্টল গত মঙ্গলবার রাতে বিএনপির লোকজন দলীয় কার্যালয় বানিয়ে দখল করেন।
এ ব্যাপারে বরিশাল মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান ফারুক বলেন, অফিসটি বন্ধ করে রাখবেন, এটা কেমন কথা? এটা তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, সরকারি সম্পত্তি। বিএনপির লোকজন রাস্তাঘাটে তো বসতে পারে না। যে কারণে স্থানীয় বিএনপি সেটিকে দলীয় কার্যালয় বানিয়েছেন।
এ প্রসঙ্গে জানতে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও বরিশাল-৫ আসনের এমপি প্রার্থী মজিবর রহমান সরোয়ারকে ফোন দেওয়া হলেও পাওয়া যায়নি।
শাওন খান/এফএ/এমএস