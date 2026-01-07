সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৭ জানুয়ারি ২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৭ জানুয়ারি ২০২৬
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
নিজেদের নাগরিকদের দ্রুত ইরান ছাড়তে বলছে অস্ট্রেলিয়া
নিজেদের নাগরিকদের যত দ্রুত সম্ভব ইরান ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া সরকার। ইরানে সহিংস বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ায় এই সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
আটলান্টিক থেকে রাশিয়ার পতাকাবাহী জাহাজ আটক করলো যুক্তরাষ্ট্র
উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে ভেনেজুয়েলার তেলের সঙ্গে যুক্ত একটি তেলবাহী জাহাজ আটক করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এটি রাশিয়ার পতাকাবাহী জাহাজ।
কারাগারে বুশরা বিবির সঙ্গে ইমরান খানের সাক্ষাৎ
পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে তার স্ত্রী বুশরা বিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।
তুষারে ঢাকা পড়ছে পশ্চিম ইউরোপ, বাতিল হচ্ছে ফ্লাইট
তুষারপাত ও বরফাচ্ছন্ন আবহাওয়ার জন্য ফের প্রস্তুত হচ্ছে পশ্চিম ইউরোপ। বুধবার (৭ জানুয়ারি) আটলান্টিক উপকূলে আঘাত হেনেছে বছরের প্রথম ঝড় ‘গোরেত্তি’। এতে বিভিন্ন দেশে ফ্লাইট বাতিল, ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন এবং সড়ক বন্ধের ঘটনা ঘটছে।
মার্কিন হুমকির জবাবে যা বললেন ইরানের সেনাপ্রধান
ইরানের সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আমির হাতামি সতর্ক করে বলেছেন, বাইরের শক্তির হুমকি ইরান মেনে নেবে না এবং প্রয়োজনে তার জবাব দেবে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভে সমর্থন দেওয়ার প্রেক্ষাপটে তিনি এ মন্তব্য করেন।
যে কারণে গ্রিনল্যান্ড দখল করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার বিষয়ে সামরিক পদক্ষেপসহ বিভিন্ন বিকল্প নিয়ে আলোচনা করছেন বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউজ। এ নিয়ে ডেনমার্ক সতর্ক করে বলেছে, এমন পদক্ষেপ ন্যাটো জোটকে ধ্বংসের মুখে ফেলতে পারে।
চীনের কঠোর রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ, অবিলম্বে প্রত্যাহারের আহ্বান জাপানের
সামরিক কাজে ব্যবহারের সম্ভাবনাসম্পন্ন পণ্যের ওপর নতুন করে কঠোর রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে চীন, আর তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করার আহ্বান জানিয়েছে জাপান। এসব পণ্যের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেয়ার আর্থ বা বিরল খনিজও থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিকে, এ ঘটনা কেন্দ্র করে বেইজিং ও টোকিওর মধ্যে চলমান কূটনৈতিক টানাপোড়েন আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে।
অমর্ত্য সেনকে নোটিশ পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন
আর মাত্র কয়েক মাস পরেই পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হবে। তার আগেই রাজ্যজুড়ে এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিউশন) শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে এসআইআর-এর নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
ইরানে টানা ১০ দিনের বিক্ষোভে নিহত ৩৬
ইরানে টানা ১০ দিনের বিক্ষোভে অন্তত ৩৬ জন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্টস নিউজ এজেন্সি (এইচআরএএনএ)। এদিকে, অর্থনৈতিক সংকট কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ দেশটির ৩১টি প্রদেশের মধ্যে ২৭টিতে ছড়িয়ে পড়েছে।
গ্রীনল্যান্ড রক্ষায় একজোট ইউরোপের ক্ষমতাধর ৬ দেশ
২১ লাখ ৬৬ হাজার বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব এবং ভূভাগের অখণ্ডতা রক্ষায় একজোট হয়েছে ইউরোপের ক্ষমতাধর ৬ টি দেশ। দেশগুলো হচ্ছে ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, পোল্যান্ড, স্পেন এবং যুক্তরাজ্যে। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) এসব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের একটি যৌথ বিবৃতিতে গ্রিনল্যান্ডের অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়েছে।
