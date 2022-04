ছেলের জামিন চাইতে আসা নারীকে দিয়ে ম্যাসাজ করালেন পুলিশ কর্মকর্তা

ছেলে জেলে বন্দি। তাকে মুক্ত করতে থানায় গিয়েছিলেন মা। সেই নারীকে দিয়ে শরীর ম্যাসাজ করিয়েছেন দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তা। সম্প্রতি ভারতের বিহার রাজ্যের এ ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এ নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ায় ওই কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

শুক্রবার (২৯ এপ্রিল) ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জি নিউজের প্রতিবেদনে জানা যায়, ঘটনাটি বিহারের সহর্সা জেলার। অভিযুক্ত কর্মকর্তার নাম শশীভূষণ সিনহা। তিনি নৌহাট্টা থানার উপ-পুলিশ পরিদর্শক (এসআই)।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত করে থানায় বসে রয়েছেন শশীভূষণ। তিনি ফোনে কথা বলছেন আর তার শরীরে ম্যাসাজ করে দিচ্ছেন এক নারী।

Seeking bail for her son, woman made to #massage cop at police station in #Bihar. The officer-in-charge of a police post in the #Saharsa district of Bihar was suspended on the alleged charge of forcing a woman for his body massage.

