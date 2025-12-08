হাত-পা কেটে যুবককে রাস্তায় ফেলে যায় দুর্বৃত্তরা, হাসপাতালে মৃত্যু

হাত-পা কেটে যুবককে রাস্তায় ফেলে যায় দুর্বৃত্তরা, হাসপাতালে মৃত্যু
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে দুই পা ও দুই হাত কেটে নয়ন আলী (২৫) নামের এক যুবককে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপজেলার নায়ালাভাঙা ইউনিয়নের বাবুপুর মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।
জানা যায়, চাপাতি দিয়ে দুই পা ও দুই হাত কেটে গুরুতর আহত করে নয়নকে ফেলে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে স্থানীয়রা তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রাজশাহী মেডিক কলেজ হাসপাতালে (রামেক) পাঠানো হয়। এখানেই তার মৃত্যু হয়।
আরও পড়ুন
মোহাম্মদপুরে বাসা থেকে মা-মেয়ের মরদেহ উদ্ধার
গাইবান্ধায় যুবকের ওপর হামলা, কবজি কর্তন
তবে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মুখপাত্র ডা. শংকর কুমার বিশ্বাস জানান, নয়নকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হতে পারে।
শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হুমায়ন কবির বলেন, ঘাতকদের ধরতে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।
সোহান মাহমুদ/কেএসআর