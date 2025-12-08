  2. আন্তর্জাতিক

নাগরিকদের চীন ভ্রমণে সতর্কতা জারি করলো ভারত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩৩ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
নাগরিকদের চীন ভ্রমণে সতর্কতা জারি করলো ভারত
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জওসয়াল/ ছবি: এক্স (সাবেক টুইটার) থেকে সংগৃহীত

নিজ দেশের নাগরিকদের চীন ভ্রমণ বা ট্রানজিট নেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি অরুণাচল প্রদেশের এক ভারতীয় নারীকে সাংহাই বিমানবন্দরে আটক করে ‘হেনস্তার’ অভিযোগ ওঠার পর সোমবার (৮ ডিসেম্বর) এমন ঘোষণা দেয় নয়াদিল্লি।

দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় আগে ওই নারী চীন থেকে জাপান যাওয়ার সময় সাংহাই বিমানবন্দরে ট্রানজিট নিতে যান। সেসময় তার ভারতীয় পাসপোর্টকে ‘অবৈধ’ বলে তাকে আটক করে রাখে চীনা কর্তৃপক্ষ। ওই নারীর দাবি করেছিলেন, অরুণাচলকে নিজেদের অঞ্চল দাবি করে তার পাসপোর্ট ‘অচল’ বলে দাবি করেন চীনা কর্মকর্তারা।

ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার (৮ ডিসেম্বর) সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জওসয়াল বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় নাগরিকদের চীনে ভ্রমণের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিচ্ছে। আমরা আশা করি, চীনা কর্তৃপক্ষ এই নিশ্চয়তা দেবে যে চীনা বিমানবন্দর দিয়ে যাতায়াতকারী ভারতীয় নাগরিকদের বেছে বেছে লক্ষ্যবস্তু করা হবে না, নির্বিচারে আটক বা হয়রানি করা হবে না। একই সঙ্গে চীন তাদের আন্তর্জাতিক বিমান ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মগুলোর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধাশীল থাকবে।

নয়াদিল্লিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জসওয়াল আরও বলেন, আমরা বারবার বলেছি, অরুণাচল প্রদেশ ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে ও থাকবে। আমরা এতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ চাই না।

চীন-ভারত সম্পর্ক নিয়ে তিনি বলেন, সম্পর্ক ধীরে ধীরে ইতিবাচক দিকে এগিয়ে চলেছে ও আমরা এটিকে সেদিকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

এদিকে, যুক্তরাজ্যে খালিস্তানিদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে কিয়ার স্টারমারের সরকার। সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গুরপ্রীত সিং রেহল নামে এক ব্যক্তি ও ‘বব্বর অকালি লহর’ নামে এক সংগঠনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ব্রিটিশ সরকার। বিতর্কিত এই সংগঠন ‘বব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল’ নামে খালিস্তানি সংগঠনের অংশ বলে নিশ্চিত করে যুক্তরাজ্যে পুলিশ।

এ প্রসঙ্গে রণধীর জয়সওয়াল বলেন, আমরা ভারত-বিরোধী চরমপন্থি সত্তাগুলোকে নিষিদ্ধ করার জন্য যুক্তরাজ্য সরকারের পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই। তাদের এই পদক্ষেপ সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াইকে শক্তিশালী করবে।

সূত্র: টেলিগ্রাফ ইন্ডিয়া

এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।