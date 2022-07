লুকিয়ে মক্কায় প্রবেশ ইসরায়েলি সাংবাদিকের, ব্যবস্থা নিচ্ছে সৌদি

মুসলিমদের পবিত্রতম নগরী মক্কায় অমুসলিমদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সৌদি আরব সফরের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে লুকিয়ে মক্কায় ঢুকে পড়েন এক ইসরায়েলি সাংবাদিক। এ নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে মুসলিম বিশ্বে, শুরু হয় সমালোচনার ঝড়। বিতর্কের মুখে ওই ইসরায়েলি পরে মুসলিমদের কাছে ক্ষমা চাইলেও বিতর্ক থামেনি। তাকে মক্কায় প্রবেশে সাহায্য করা এক সৌদি নাগরিককে এরই মধ্যে গ্রেফতার করেছে সৌদি আরবের পুলিশ।

ইসরায়েলের চ্যানেল ১৩-এর সাংবাদিক গিল তামারি। গত সপ্তাহে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে একটি ভিডিও প্রকাশ করেন তিনি, যেখানে তাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেখা যায়। এসময় গাড়িচালকের সঙ্গে কথোপকথনে স্পট বোঝা যায়, তিনি জেনেশুনেই আইন লঙ্ঘন করে মুসলিমদের পবিত্র নগরীতে ঢুকছেন এবং ওই গাড়িচালকও এ বিষয়ে অবগত। যদিও পরিচয় লুকাতে চালকের মুখ ঝাপসা করা ছিল ভিডিওতে।

তামারির ওই কাণ্ডের প্রায় ১০ মিনিটের একটি ভিডিও ফুটেজ সম্প্রচার করা হয় চ্যানেল ১৩-এ। এতে তাকে আরাফাতের পাহাড়সহ হজের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখতে দেখা যায়।

তবে বিষয়টি মোটেও ভালোভাবে নেয়নি মুসলিম বিশ্ব। এক অমুসলিমকে মক্কায় প্রবেশে সাহায্য করায় এরই মধ্যে এক সৌদি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে স্থানীয় পুলিশ। সৌদি প্রেস এজেন্সির খবরে অবশ্য সেই সাংবাদিকের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

মক্কা পুলিশের মুখপাত্র বলেছেন, সৌদি আরবে প্রবেশ করা সবাইকে অবশ্যই স্থানীয় আইনের প্রতি সম্মান জানাতে হবে এবং তার বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হবে; বিশেষ করে, দুটি পবিত্র মসজিদ ও পবিত্র স্থানগুলোর ক্ষেত্রে। এ ধরনের যেকোনো বিধি লঙ্ঘন গুরুতর অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে, যা কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না।

