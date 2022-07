পার্থ-অর্পিতা কাণ্ডের পর এবার বিপুল অর্থসহ ৩ বিধায়ক গ্রেফতার

কলকাতার পর হাওড়া। ফের উদ্ধার বিপুল অর্থ। এবার পুলিশের জালে অন্য রাজ্যের তিন কংগ্রেস বিধায়ক। তাদের গাড়িতে ছিল তাড়া তাড়া টাকা। তবে এ টাকার প্রকৃত মালিক কে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যয় ও তার ঘনিষ্ঠ অভিনেত্রী অর্পিতা মুখোপাধ্যয় ইস্যুতে শনিবারই (৩০ জুলাই) রাজপথে নেমেছিলেন কংগ্রেস নেতারা। ঠিক সেদিন রাতে কংগ্রেসের তিন বিধায়ক বিপুল অর্থসহ গ্রেফতার হলেন, যে অর্থের উৎস এখনো অজানা।

এ নিয়ে সামাজিকমাধ্যমে সরব পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল। তাদের প্রশ্ন, ঝাড়খণ্ডে সরকার পতন ও ঘোড়া কেনাবেচার গুঞ্জনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে তিন কংগ্রেস বিধায়কের কাছ থেকে বিপুল নগদ উদ্ধারের ঘটনা ঘটলো। এসব টাকার উৎস কী ইডি খতিয়ে দেখবে? মামলা করবে? নাকি এ তৎপরতা শুধুমাত্র বাছাই করা কয়েকজনের জন্যই?

পুলিশ জানিয়েছে, হাওড়া পুলিশের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল, কলকাতা থেকে জামতাড়াগামী একটি কালো গাড়িতে বিপুল নগদ অর্থ পাচার হচ্ছে। সেই সূত্রে ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন পাঁচলার রানিহাটি মোড়ের কাছে তল্লাশি চালায় পাঁচলা ও সাঁকরাইল থানার পুলিশ।

Money recovered from Jharkhand’s Congress MLA car in Uluberia . They were one their way from Bengal to Jharkhand .Has the game begun ? @news18dotcom pic.twitter.com/ZSWM8cxSG6