অমিত শাহ’র জুতা ঠিক করে বিতর্কে তেলেঙ্গানার বিজেপি সভাপতি

তেলেঙ্গানার সেকেন্দরাবাদের উজ্জয়িনী মহাকালী মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাকে দেখে হাতে করে জুতো এগিয়ে দিচ্ছেন তেলেঙ্গানা বিজেপির সভাপতি বন্দিসঞ্জয় কুমার। এমনই একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সোমবার (২২ আগস্ট) ভাইরাল হওয়ায় তৈরি হয়েছে বিতর্ক। অভিযোগ, ওই ঘটনা রোববার সন্ধ্যার। যাতে দেখা গিয়েছে, অমিত শাহ মন্দিরে ঢোকার সময় তার জুতাজোড়া নির্দিষ্ট স্থানে তুলে রাখছেন সঞ্জয়। শাহ মন্দির থেকে বের হওয়ার সময় হাতে করে সেই জুতা শাহের পায়ের সামনে নামিয়ে রাখছেন তিনি।

রোববার সাবেক কংগ্রেস বিধায়ক কোমাতিরেড্ডি রাজাগোপাল রেড্ডির বিজেপিতে যোগদান উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচিতে যোগ দিতে তেলেঙ্গানায় গিয়েছিলেন শাহ। সে সময়ই সেকেন্দরাবাদের মন্দিরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ।

তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি (টিআরএস) ও কংগ্রেস সঞ্জয়ের এই আচরণের নিন্দায় সরব হয়েছে। টিআরএস মুখপাত্র এম কষঙ্ক বলেন, আমাদের একটাই প্রশ্ন, গুজরাটি নেতার পায়ের জুতাজোড়া হাতে তুলে নেওয়া কি তেলেঙ্গানার আত্মমর্যাদার প্রতীক হওয়া উচিত?

