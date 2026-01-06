  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৬ জানুয়ারি ২০২৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৬ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬


বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

ভেনেজুয়েলার কারাকাসে সামরিক চেকপোস্ট ও সশস্ত্র টহল

ভেনেজুয়েলার কারাকাস শহরে কয়েক ডজন সামরিক চেকপোস্ট বসানো হয়েছে বলে জানা গেছে। এমনকি শহরে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না বিদেশি সাংবাদিকদেরও।

আমাকে ধরতে আসুন: ট্রাম্পকে কলম্বিয়ান প্রেসিডেন্টের চ্যালেঞ্জ

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক অভিযানের পর এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো। সোমবার (৫ জানুয়ারি) দেওয়া এক বক্তব্যে তিনি ট্রাম্পকে উদ্দেশ করে বলেন, এসে আমাকে ধরুন। আমি এখানেই আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।

যে কোনো সময় লাগতে পারে গুলি, এরপরও স্কুলে যাচ্ছে গাজার শিশুরা

চারপাশে গুলির শব্দ, কাছেই গোলাগুলির ভয়- এমন পরিস্থিতিতেই ছোট একটি তাঁবুতে দাঁড়িয়ে দুই বছর পর স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে সাত বছর বয়সী তুলিন। গাজার উত্তরাঞ্চলের বেইত লাহিয়ায় এটিই তার প্রথম স্কুলের দিন।

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন পদক্ষেপে বিশ্ব আরও অনিরাপদ হয়েছে: জাতিসংঘ

ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হস্তক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে এবং এতে বিশ্ব আরও অনিরাপদ হয়ে উঠেছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর (ওএইচসিএইচআর)।

গ্রিনল্যান্ড নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কেউ যুদ্ধে জড়াবে না: ট্রাম্পের সহকারী

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অন্যতম প্রভাবশালী সহকারী স্টিফেন মিলার বলেছেন, গ্রিনল্যান্ড নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কেউ যুদ্ধে জড়াবে না। তিনি আরও দাবি করেন, ন্যাটো ও আর্কটিক অঞ্চল সুরক্ষার স্বার্থে গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হওয়া উচিত।

ট্রাম্পকে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট

ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান ও দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক করার ঘটনার প্রেক্ষাপটে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কঠোর বার্তা দিয়েছেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাউম। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি লাতিন আমেরিকায় যেকোনো ধরনের বিদেশি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মেক্সিকোর কঠোর অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন।

বিশ্বজুড়ে কিছু শিশু খাদ্যপণ্য প্রত্যাহার করছে নেসলে

খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান নেসলে টক্সিন (বিষাক্ত উপাদান) থাকার আশঙ্কায় তাদের কিছু শিশু ফর্মুলা পণ্য বিশ্বব্যাপী প্রত্যাহার করার ঘোষণা দিয়েছে।

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলা ‘আন্তর্জাতিক আইনের অবজ্ঞা’

ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের অভিযান ‘আন্তর্জাতিক আইনের একটি মৌলিক নীতিকে অবজ্ঞা করেছে’ বলে মন্তব্য করেছে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশন বা ওএইচসিএইচআর।

ট্রাম্পের ভয়ে রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমিয়েছে ভারত

ট্রাম্পের ভয়ে রাশিয়ার তেল কেনা কমিয়ে দিয়েছে ভারত! বিশ্বের বৃহত্তম তেল পরিশোধনাগার ভারতের জামনগর রিফাইনারিতে গত তিন সপ্তাহে কোনো রুশ তেল প্রবেশ করেনি। চলতি মাসেও রাশিয়া থেকে কোনো অপরিশোধিত তেল যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এ তথ্য জানিয়েছে ভারতের বেসরকারি শিল্পগোষ্ঠী রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ নিজেই।

মোদীকেও কি ‘অপহরণ’ করবেন ট্রাম্প, প্রশ্ন কংগ্রেস নেতার

ভারতের কংগ্রেস নেতা পৃথ্বীরাজ চবনের এক মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক ও আলোচনা। ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক অভিযানের প্রসঙ্গ টেনে তিনি প্রশ্ন তোলেন— ভেনেজুয়েলার মতো কিছু কি ভারতে ঘটতে পারে? ডোনাল্ড ট্রাম্প কি আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে (মোদী) অপহরণ করবেন?

