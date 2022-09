‘ভাইয়া বলে ডাকবেন না’, উবারচালকের নোটিশ ভাইরাল

অপরিচিত কারও সঙ্গে কথা বলার দরকার হলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মুখ থেকে ভাইয়া-আপু সম্বোধন বেরিয়ে পড়ে। আর যদি অপরিচিত লোকটি বয়স্ক হন, তাহলে চলে আসে চাচা-চাচি, কিংবা ইংরেজিতে ‘আংকেল-আন্টি’ সম্বোধন। চলার পথে এভাবেই ক্ষণিকের জন্য গড়ে ওঠে কিছু সম্পর্ক। হয়তো তাদের সঙ্গে জীবনে আর দেখা হবে না। তবুও আত্মীয়দের মতো সম্বোধনের এই রীতি বাঙালি সমাজে চলে আসছে বহু বছর ধরে।

কিন্তু এক উবারচালকের কাজে এই বহুল প্রচলিত প্রথা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পাল্লা দিয়ে চলছে হাসাহাসিও। সম্প্রতি ভারতে একটি উবারচালিত গাড়ির সিটের ছবি ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। তাতে দেখা যায়, সিটের পেছনে যাত্রীদের উদ্দেশ্যে চালক লিখে রেখেছেন, আমাকে ভাইয়া ও আংকেল বলে ডাকবেন না।

এই নির্দেশনা দেখে নেটিজেনদের মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠে এসেছে। তারা জিজ্ঞেস করেছেন, তাহলে কীভাবে ডাকতে হবে? চালকের নাম ধরে? নাকি স্যার-ম্যাডাম বলতে হবে?

কেউ কেউ আবার মন্তব্য করেছেন, এত কথা যখন বলেছেন, তাহলে কীভাবে ডাকতে হবে সেটাও লিখে দিতেন।

I just call every driver "driver sahab" because i did it once and the cabby was overwhelmed because no one had ever called him Sahab in the 20 years he had been driving cabs, and he spoke about it to me for a few minutes. I didn't realise it would be so impactful.