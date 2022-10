ডেডলাইনের আগে টুইটার সদর দপ্তরে ইলন মাস্ক

আদালতের বেঁধে দেওয়া ‍চুক্তির সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে টুইটার সদর দপ্তরে গেছেন বিশ্বের শীর্ষ ধনী ও গাড়ি নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান টেসলার প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ক। বুধবার (২৬ অক্টোবর) নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে একটি ভিডিও টুইট করে তিনি। সেখানে দেখা যায়, একটি সিংক হাতে হাসতে হাসতে সান ফ্রান্সিসকোর টুইটার সদর দপ্তরে ঢুকছেন ইলন।

এর প্রায় এক ঘণ্টা আগে নিজের টুইটারে বায়ো পরিবর্তন করে লেখেন- ‘চিফ টুইট’। এর মাধ্যমে তিনিই যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটির মালিক হতে যাচ্ছেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

ছয় মাস ধরে টুইটার কর্তৃপক্ষ ও ইলন মাস্কের মধ্যে নানা নাটকীয়তা চলছে। গত এপ্রিলে সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্ট টুইটার কিনতে চুক্তি করেন টেসলা প্রধান। তবে এরপর থেকেই যেন তার আগ্রহ কমতে থাকে। প্রকাশ্যে তিনি টুইটার কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করেন, এর প্রকৃত মূল্য নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এবং শেষপর্যন্ত টুইটার কর্তৃপক্ষ ভুয়া অ্যাকাউন্টের সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিচ্ছে না দাবি করে এ ‍চুক্তি থেকে সরে আসতে চান।

গত জুলাই মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি থেকে বেরিয়ে যান ইলন মাস্ক। এরপর ক্রয় প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে বাধ্য করার জন্য ডেলাওয়্যার চ্যান্সারি আদালতে তার নামে মামলা করে টুইটার কর্তৃপক্ষ। পরে আদালত ইলন মাস্ককে চুক্তি করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেন।

আদালতের রায় অনুযায়ী শুক্রবারের (২৮ অক্টোবর) মধ্যে টুইটার কেনার চুক্তি করতে হবে ইলনকে। না হলে গুনতে হবে জরিমানা।

এমনকি চুক্তিটি না করলে, শুক্রবার থেকে টুইটারের শেয়ার লেনদেন বাতিল করা হবে জানিয়েছে নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ।

সূত্র: আল-জাজিরা, ব্লুমবার্গ

