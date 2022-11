যুক্তরাষ্ট্রে বিলিয়নিয়ার বা শত কোটি ডলারের মালিক এমন লোকের অভাব নেই। কিন্তু মুসলিম বিলিয়নিয়ারের অভাব রয়েছে। দেশটিতে মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন মুসলিম বিলিয়নিয়ারের সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে শীর্ষ ধনী যিনি, সেই শহীদ খানের জন্ম পাকিস্তানে। মাত্র ১৬ বছর বয়সে পকেটে ৫০০ ডলার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন। কিন্তু আজ নিজ যোগ্যতায় হয়ে উঠেছেন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমদের মধ্যে শীর্ষ ধনী।

শহীদ খানের এই অর্থনৈতিক সাফল্যের মূলে রয়েছে গাড়ির যন্ত্রাংশের ব্যবসা। যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল ক্লাব জ্যাকসনভাইল জাগুয়ার্স এবং ইংলিশ ক্লাব ফুলহামেরও মালিক তিনি।

ফোর্বসের হিসাবে, এই মুহূর্তে ৭২ বছর বয়সী শহীদ খানের মোট সম্পদের পরিমাণ ১ হাজার ১৯০ কোটি মার্কিন ডলার।

1) Shahid Kahn, born to a middle-class family in Pakistan, always dreamed of immigrating to the United States.



At the age of 16, he turned that dream into reality.



Khan, after being accepted to the University of Illinois, boarded a plane to America with $500 to his name. pic.twitter.com/SvGFKpTGF4