বাংলাদেশকে ধন্যবাদ দিলো বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা দল

দিনের পর দিন অকল্পনীয় সমর্থন দিয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশকে ধন্যবাদ দিয়েছে সদ্য বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা। রোববার (১৮ ডিসেম্বর) রাতে ৩৬ বছরের খরা কাটিয়ে তৃতীয়বারের মতো বিশ্বসেরার খেতাব জিতেছে মেসি বাহিনী। এমন আনন্দঘন মুহূর্তেও প্রিয় বাংলাদেশি সমর্থকদের ভুলে যায়নি তারা। শিরোপা হাতে তোলার কয়েক ঘণ্টা পরেই আর্জেন্টাইন ফুটবল দলের অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে বাংলাদেশকে, তথা বাংলাদেশি সমর্থকদের।

সোমবার সকালে সেলেকন আর্জেন্টিনা নামে দলীয় টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে দেওয়া এক পোস্টে বলা হয়েছে, ধন্যবাদ বাংলাদেশ। ধন্যবাদ কেরালা, ভারত, পাকিস্তান। আপনাদের সমর্থন অসাধারণ ছিল।

#Qatar2022



Thank you Bangladesh

Thank you Kerala, India, Pakistan. Your support was wonderful! https://t.co/GvKwUP2hwJ