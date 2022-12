ভারতে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে স্কুলবাস, ১৫ শিক্ষার্থী নিহত

ভারতে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে একটি স্কুলবাস। এতে অন্তত ১৫ শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। বুধবার (২১ ডিসেম্বর) সকালে মণিপুরের নোনে জেলায় বাসটি পাহাড়ি খাদে পড়ে গেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, দুর্ঘটনাকবলিত বাসটিতে শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা মিলিয়ে অন্তত ৩৬ জন যাত্রী ছিলেন। পাঁচ শিক্ষার্থী ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছেন। আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

তবে নিউজ ১৮’র খবরে এ পর্যন্ত ১৫ শিক্ষার্থীর মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমটি জানায়, ইয়ারিপকের থাম্বলনু হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে দু’টি বাস শিক্ষাসফরে খৌপুমের দিকে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে বিষ্ণুপুর-খৌপম সড়কে লোংসাই তুবং এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি বাস। পাহাড়ের ঢালু খাদে পড়ে যায় সেটি।

Deeply saddened to hear about the accident of a bus carrying school children at the Old Cachar Road today. SDRF, Medical team and MLAs have rushed to the site to coordinate the rescue operation.



