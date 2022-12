ওয়েব সিরিজ দেখার জন্য অফিসে ছুটির আবেদন!

আজকাল কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে গিয়ে হিমশিম খান অনেকে। অফিসে কাজের চাপে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ জলাঞ্জলি দিতে হয় অহরহ। এতে শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা যেমন বাড়ছে, তেমনি কাজের গুণমানও কমছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, কাজের বাইরে ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যেকেরই আলাদা সময় রাখা জরুরি। কিন্তু চাইলেই কি সবসময় তা পাওয়া যায়? অবশ্য ছুটি মঞ্জুর হোক বা না হোক, কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন তো করতেই পারেন। ঠিক তেমনটিই করেছেন ভারতের এক ব্যক্তি। পছন্দের ওয়েব সিরিজ দেখার জন্য অফিসের বসের কাছে তার ছুটির আবেদন ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর খবরে জানা যায়, ওই ব্যক্তির নাম অভিষেক কুমার। তিনি সম্প্রতি পছন্দের ওয়েব সিরিজ দেখার জন্য বসের কাছে ছুটি চেয়ে ই-মেইল পাঠান। এরপর সেই ই-মেইলের একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করেন টুইটারে।

পোস্টের ক্যাপশনে অভিষেক লিখেছেন, ‘ছুটি স্বাভাবিক করুন। আপনি কেবল অসুস্থ হলে কিংবা আপনাকে ছাড়া সম্ভব নয় এমন কাজের জন্যই ছুটি নেবেন, তা নয়।’

তেমন কোনো জরুরি কাজ নয়, বরং পছন্দের ওয়েব সিরিজ দেখার জন্যই ছুটি নিতে চান সেটি স্পষ্টভাবে ই-মেইলে উল্লেখ করেছেন ওই যুবক। ছুটির আবেদনে অভিষেক লিখেছেন, বাসায় বসে পিচার্স-সিজন ২ একটানা দেখার জন্য ২৩ ডিসেম্বরে একদিনের ছুটি দরকার। এটি তার জন্য আনুষ্ঠানিক আবেদন।’

Normalise leave.

It is not necessary that you take leave only when you are sick or for some work that cannot be done without you. pic.twitter.com/rIdCJAJxHN