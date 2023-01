উদ্বোধন হচ্ছে বিশ্বের দীর্ঘতম নৌবিহার, যাবে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে চালু হতে চলেছে বিশ্বের দীর্ঘতম নৌবিহার ‘গঙ্গা বিলাস’। আগামী ১৩ জানুয়ারি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রায় চার হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ এ ভ্রমণপথের উদ্বোধন করবেন। গত সোমবার (২ জানুয়ারি) উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। খবর দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের।

ভারতের অন্যতম প্রাচীন শহর বারাণসী থেকে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে আসামের ডিব্রুগড় পর্যন্ত চলবে এ নৌবিহার। পুরো সফরে সময় লাগবে অন্তত ৫০ দিন, এর মধ্যে বাংলাদেশে কাটবে ১৫ দিন।

সফরকারীরা শুধু নৌযানেই থাকবেন তা কিন্তু নয়। সুন্দরবন, ষাট গম্বুজ মসজিদ, সোনারগাঁ, ভারতের কাজিরাঙ্গা জাতীয় পার্কসহ ৫০টির বেশি ঐতিহ্যবাহী স্থান দেখারও সুযোগ পাবেন তারা।

সফরকালে বিলাসবহুল প্রমোদতরীতে ভ্রমণকারীদের আরাম-আয়েসের জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা রাখা রয়েছে। জিম, স্পা, উন্মুক্ত ডেকসহ থাকবে গান-বাজনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সুবিধাও।

গঙ্গা বিলাস প্রমোদতরীতে একসঙ্গে ৮০ জন যাত্রী ভ্রমণ করতে পারবেন। তাদের রাতযাপনের জন্য থাকছে ১৮টি বিলাসবহুল স্যুট।

