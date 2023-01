নরেন্দ্র মোদীর সুরক্ষা বলয় ভাঙলো বালক, প্রশ্নবিদ্ধ নিরাপত্তা

ধৃমল দত্ত, কলকাতা: স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীতে জাতীয় যুব উৎসবের শুভ সূচনার জন্য বৃহস্পতিবার (১২ জানুয়ারি) কর্ণাটকের হুব্বালিতে রোড শোতে অংশ নিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সময় একটি ছেলে ব্যারিকেড টপকে চলে যায় প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহরের একেবারে সামনে।

রোড শোতে গাড়ির দরজা খুলে জনতার উদ্দেশে হাত নাড়াচ্ছিলেন নরেন্দ্র মোদী। হঠাৎ নিরাপত্তার বেড়া টপকে তার খুব কাছে চলে আসে একটি ছেলে। সে হাতে থাকা ফুলের মালা প্রধানমন্ত্রীর গলায় পরাতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই নিরাপত্তাকর্মীরা ছেলেটিকে টেনে সরিয়ে দেয়।

অবশ্য পুরোপুরি নিরাশ হতে হয়নি ১১ বছরের ছেলেটিকে। তার মালা নিজ হাতে তুলে নেন নরেন্দ্র মোদী।

Watch | Security breach during PM Modi’s Karnataka roadshow. Man breaks cordon and rushes towards the Prime Minister with garland. Security intercepts him at the last moment. pic.twitter.com/B5yqoNkCdH