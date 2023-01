ভারত জোড়ো যাত্রায় হার্ট অ্যাটাকে কংগ্রেস এমপির মৃত্যু

ধৃমল দত্ত কলকাতা:

জাতীয় কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রায় অংশ নিয়ে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন সংসদ সদস্য সন্তোখ সিং চৌধুরী। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীও ওই যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

জানা গেছে, রাহুল গান্ধী পাশেই হাঁটছিলেন পাঞ্জাবের সংসদ সদস্য সন্তোখ সিং চৌধুরী। আচমকাই হৃদরোগে আক্রান্ত হন কংগ্রেসের এই নেতা। দ্রুত তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাহুল গান্ধী নিজেও হাসপাতালে যান। পরে সেখানেই তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

শনিবার স্থানীয় সময় সকাল ৭টায় পাঞ্জাবের লুধিয়ানা থেকে শুরু হয় তাদের এ যাত্রা। সকাল ১০ টায় জলন্ধরের গোরায়া পৌঁছানোর কথা ছিল। তার আগেই এ ঘটনা। পরে ওই কর্মসূচি বাতিল করা হয়।

কংগ্রেস সংসদ সদস্যের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মান। টুইট বার্তায় পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘জলন্ধরের কংগ্রেস সংসদ সদস্য সন্তোখ সিং চৌধুরীর প্রয়াণে আমি গভীর ভাবে শোকাহত। ঈশ্বরের কাছে তার আত্মার শান্তি কামনা করছি।’

#WATCH | Ludhiana, Punjab: Congress MP Santokh Singh Chaudhary was rushed to a hospital in an ambulance after he collapsed while walking during Bharat Jodo Yatra today. He passed away soon after.



(Earlier visuals) pic.twitter.com/DO1WU2lTtC