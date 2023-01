নেপালে প্লেন দুর্ঘটনার ঠিক আগ মুহূর্তের ভিডিও ভাইরাল

নেপালে বিধ্বস্ত ইয়েতি এয়ারলাইন্সের প্লেনের ধ্বংসাবশেষ থেকে একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে। সেই ফোনে দুর্ঘটনার ঠিক আগ মুহূর্তের ফেসবুক লাইভ করা একটি ভিডিও ফুটেজ পাওয়া গেছে। এক্সট্রিম ভিডিওস নামে একটি টুইটার অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা হয়েছে ওই ভিডিও।

কাঠমান্ডু থেকে দুই-ইঞ্জিন বিশিষ্ট এটিআর ৭২ প্লেনটি ৭২ জন আরোহী নিয়ে উড্ডয়ন করেছিল। দেশটির প্রধান পর্যটন স্থান পোখারায় অবতরণের কিছুক্ষণ আগে বিধ্বস্ত হয় এটি। এতে এখন পর্যন্ত ৬৮ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

দুর্ঘটনার কবলে পড়া প্লেনটিতে ভারতের পাঁচজন যাত্রী ছিলেন। তাদের সবার বাড়ি উত্তরপ্রদেশে। তাদের মধ্যে সোনু জয়সওয়াল নামে এক যুবক প্লেনটি আছড়ে পড়ার কিছুক্ষণ আগে ফেসবুক লাইভ করছিলেন বলে জানা গেছে।

ভিডিও লিংক:

Supposedly a video made by a passenger of the Nepal Airplane Crash#airline #planecrash #planecrashnepal #nepal pic.twitter.com/2O3Yt8NH7s