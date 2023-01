নেপালে শক্তিশালী ভূমিকম্প, কাঁপলো ভারতও

শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো নেপাল। মঙ্গলবার (২৪ জানুয়ারি) স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ৪৩ মিনিটে দেশটিতে আঘাত হানে এ ভূকম্পন। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ৫ দশমিক ৯ ছিল বলে জানিয়েছে নেপালের জাতীয় ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র। শক্তিশালী এ ভূমিকম্পের প্রভাব সুদূর দিল্লিতেও অনুভূত হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) অবশ্য বলছে, নেপালে আঘাত হানা ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৬। এর উৎপত্তিস্থল ছিল জুমলা শহর থেকে ৬২ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে ২৫ দশমিক ২ কিলোমিটার গভীরে।

আরও পড়ুন>> নেপালে শক্তিশালী ভূমিকম্পে নিহত ৬

আর ভারতের জাতীয় ভূকম্পন কেন্দ্রের তথ্যমতে, ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৮। ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও সংস্থার পরিমাপে ভূমিকম্পের মাত্রায় ভিন্নতা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

Earthquake of Magnitude:5.8, Occurred on 24-01-2023, 14:28:31 IST, Lat: 29.41 & Long: 81.68, Depth: 10 Km ,Location: Nepal for more information Download the BhooKamp App https://t.co/gSZOFnURgY@ndmaindia @Indiametdept @Dr_Mishra1966 @Ravi_MoES @OfficeOfDrJS @PMOIndia pic.twitter.com/y1Ak7VbvFB