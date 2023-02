ইলন মাস্কের ভিডিও ভাইরাল!

নানা বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনার মধ্যে থাকতেই নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ইলন মাস্কের একটি পুরানো ভিডিও। ‘টেসলা ওনারস সিলিকন ভ্যালি’ নামক টুইটার পেজ থেকে শেয়ার করা ওই ভিডিওটি এরই মধ্যে প্রায় ২০ লাখ মানুষ দেখেছেন। পাশাপাশি পোস্টটির নিচে মজার সব মন্তব্য করেছেন টুইটার ব্যবহারকারীদের অনেকে।

জানা যায়, শেয়ার করা ভিডিও ক্লিপটি ১৯৯৮ সালের। সেসময় মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএস সানডে মর্নিংয়ে একটি সাক্ষাৎকার দেন টেসলা ও স্পেসএক্স প্রধান ও সাবেক শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক।

ভিডিওটিতে, শুকনো গড়নের ও পাতলা চুলওয়ালা ইলন মাস্ক ব্যাখ্যা করছেন, কীভাবে তিনি ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগের সব ধরণকে একত্রিত করতে চলেছেন। ইন্টারনেটকে নিজের ভাষায় সংজ্ঞায়িত করার সময় ইলন এটিকে সব যোগাযোগ মাধ্যমের একটি ‘সুপার-সেট’ বলে অভিহিত করেন।

.@elonmusk explains the internet back in the day. pic.twitter.com/h6wxGkzrSG