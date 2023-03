ইলন মাস্ককে সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক কিনে নেওয়ার পরামর্শ

প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান রেজারের সিইও মিন-লিয়াং ট্যান টুইটার কর্তৃপক্ষকে অর্থাৎ, ইলন মাস্ককে সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক (এসভিবি) কিনে নেওয়ার ও এটিকে একটি ডিজিটাল ব্যাংকে রূপ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। মজার বিষয় হলো, টুইটার প্রধান ইলন মাস্ক মিন-লিয়াংয়ের ওই পরামর্শের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

এক টুইটে ইলন বলেন, এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমি প্রস্তুত। তবে তিনি যে আসলেই ব্যাংকটি কিনে নেবেন সেরকম ঘোষণা এখন পর্যন্ত কোথাও দেননি।

I think Twitter should buy SVB and become a digital bank.