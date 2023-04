স্বামী থাকবে, প্রেমিককেও চাই: দুই বিয়ের দাবিতে থানায় হাজির তরুণী

দুনিয়ায় কত অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটে! বিশেষ করে প্রেম-ভালোবাসা, বিয়ে নিয়ে। খবরের পাতায় উঠে আসে একের পর এক আজব খবর। কখনো বর কনের বোনের মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দেন, কখনো বিয়ের আসর থেকে কনে পালিয়ে যান পুরোনো প্রেমিকের সঙ্গে। সম্প্রতি এমন আরেকটি আজব ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

স্বামী থাকা সত্ত্বেও প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে করিয়ে দেওয়ার দাবি নিয়ে থানায় হাজির হয়েছেন এক নববধূ। তার স্বামীকেও চাই, প্রেমিককেও চাই! এ কারণে কান্নাকাটি করে লুটিয়ে পড়ছেন পুলিশ সদস্যদের পায়ের কাছে। সম্প্রতি ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের উত্তর প্রদেশে।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, বিয়ের সাজে সেজে থাকা এক তরুণী কেঁদে কেঁদে বলছেন, ‘দুটি বিয়ে করবো, দুটি বিয়ে’। বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়েন তিনি।

"Do shaadi karenge Do Shaadi"



Woman demands marriage with lover soon after her wedding with a man



Police watches as mute spectators



Feeling so bad for her Husband



EQUALITY ! pic.twitter.com/S6zbiqE731