টুইটারে মাস্কের চেয়ারে নতুন সিইও

অবশেষে টুইটারের নতুন প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে দায়িত্ব নিলেন লিন্ডা ইয়াকারিনো। মার্কিন ধনবুকের ইলন মাস্কের উত্তরসূরি হিসেবে টুইটার প্রধানের চেয়ারে বসছেন তিনি। মঙ্গলবার (৬ জুন) এক টুইটে নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন লিন্ডা।

টুইটারের নতুন সিইও এক সংক্ষিপ্ত টুইটে বলেছেন, এটা হয়ে গেছে... রেকর্ডের প্রথম দিন।

টুইটারের মালিক ইলন মাস্ক আশা করেন, লিন্ডা ইয়াকারিনো দায়িত্ব গ্রহণের পরে সংস্থাটির হারানো ব্যবসা পুনরুদ্ধার এবং ব্র্যান্ডগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করবেন৷

দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের খবর অনুসারে, গত ১ এপ্রিল থেকে পাঁচ সপ্তাহে টুইটার মার্কিন বিজ্ঞাপন থেকে আয় করেছে ৮ কোটি ৮০ লাখ ডলার, যা এক বছরের আগের তুলনায় ৫৯ শতাংশ কম।

২০২২ সালের অক্টোবরে ৪ হাজার ৪০০ কোটি ডলারে টুইটার কিনে নেন ইলন মাস্ক। এর পরপরই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তিনি সীমিত সময়ের জন্য সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকবেন।

গত ডিসেম্বরে এ মার্কিন ধনকুবের টুইটার অনুসারীদের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানির সিইও পদ থেকে তার সরে যাওয়া উচিত কি না। জবাবে ৫৭ শতাংশের বেশি হ্যাঁ বলেছিল।

এরপর থেকেই উত্তরসূরির সন্ধানে ছিলেন মাস্ক। অবশেষে গত মাসে টুইটারের নতুন সিইও খুঁজে পাওয়ার কথা ঘোষণা করেন, তবে সেসময় উত্তরসূরির নাম বলেননি তিনি। যদিও বিভিন্ন মাধ্যমে খবর ছড়ায়, মিডিয়া গোষ্ঠী এনবিসি ইউনিভার্সেলের নির্বাহী লিন্ডা ইয়াকারিনোই হতে চলেছেন টুইটারের নতুন শীর্ষ কর্মকর্তা।

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.