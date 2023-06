ডাবের ওপর ছিটানো হচ্ছে ড্রেনের পানি, ভিডিও ভাইরাল

তীব্র গরমে তৃষ্ণা মেটাতে প্রায়ই রাস্তার পাশে অস্থায়ী দোকান থেকে ডাবের পানি বা ফলের রস কিনে খান পথচারীরা। কিন্তু এগুলো কতটা স্বাস্থ্যসম্মত তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে অনেকের মনে। সেই প্রশ্ন আরও উসকে দিয়েছে সাম্প্রতিক একটি ভাইরাল ভিডিও।

এতে দেখা যায়, রাস্তার পাশের ড্রেন থেকে পানি তুলে ডাবের ওপর ছিটিয়ে দিচ্ছেন এক বিক্রেতা। এভাবে বেশ কয়েকবার পানি তুলে গাড়িভর্তি ডাব ভেজাচ্ছিলেন তিনি।

এই দৃশ্য দূর থেকে কেউ ভিডিও করেন এবং পরে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেন। এরপর সেটি দ্রুত ভাইরাল হয়। তীব্র সমালোচনার মুখে নড়েচড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন। শেষপর্যন্ত গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত বিক্রেতাকে।

জানা যায়, সম্প্রতি ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের উত্তর প্রদেশের নয়ডা শহরে।

#CaughtOnCam: A roadside vendor was arrested in Uttar Pradesh’s Noida after a video went viral on social media purportedly showing him sprinkling drain water on coconuts#Noida #viralvideo #OnCam #Coconuts #sewage #IndiaNews



