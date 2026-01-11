  2. লাইফস্টাইল

রোজার মতো চেহারা সতেজ রাখতে যা করবেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:১৩ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
রোজার মতো চেহারা সতেজ রাখতে যা করবেন
রোজা আহমেদ, ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

সম্প্রতি আবারও সোশ্যাল মিডিয়ার গরম টপিক তাহসান খান ও রোজা আহমেদের বিচ্ছেদের খবর। তবে এরমধ্যে সবার নজরকেড়েছে রোজার সতেজ ত্বক। অনেকেই এমন টানটান সতেজ ত্বকের জন্য নানা ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করে থাকেন। যা আমাদের ত্বকের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু বাস্তবতা হলো সঠিক নিয়ম মানলে আপনিও পেতে পারেন রোজার মতো সতেজ ত্বক।

আমাদের অনেকেরই ধারণা বয়স বাড়লেই ত্বকের সতেজ ভাব নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বয়স ছাড়াও নানা কারণে ত্বক তার টানটান ভাব হারাতে পারে। ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা কমে গেলে এবং ভেতরের আর্দ্রতা ধরে রাখার উপাদান কমে এলে ঝুলে যাওয়ার প্রবণতা শুরু হয়।

রোজার মতো চেহারা সতেজ রাখতে যা করবেন

দীর্ঘ সময় রোদে থাকা, অতিরিক্ত ধূমপান, হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া, প্রয়োজনের তুলনায় কম খাওয়া, ত্বকের জন্য অনুপযুক্ত পণ্য ব্যবহার কিংবা শরীরে পানির ঘাটতি সবকিছুই এর কারণ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখের মাংসপেশি দুর্বল হয়ে পড়াও ত্বক ঝুলে যাওয়ার একটি বড় কারণ। চলুন জেনে কার্যকরী কিছু টিপস, যা আপনার ত্বককে রাখবে রোজার ত্বকের মতো সতেজ।

ঘরোয়া যত্ন

  • ত্বক সতেজ ও টানটান রাখতে কিছু সহজ ঘরোয়া যত্ন বেশ কার্যকর। প্রতিদিন এক টুকরা শসা মুখে হালকাভাবে ঘষলে ত্বক ঠান্ডা থাকে এবং সতেজ ভাব আসে।
  • এক চা-চামচ টক দইয়ের সঙ্গে এক চা-চামচ ডিমের সাদা অংশ ভালোভাবে মিশিয়ে মুখে লাগান। প্রায় ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেললে ত্বকে টানটান ভাব অনুভব করবেন।

রোজার মতো চেহারা সতেজ রাখতে যা করবেন

  • এক চা-চামচ গোলাপজলের সঙ্গে এক চা-চামচ চালের গুঁড়ো মিশিয়ে মুখে ব্যবহার করা যায়। ১০ মিনিট পর ধুয়ে ফেললে এটি মরা চামড়া দূর করার পাশাপাশি ত্বককে দৃঢ় করে।
  • পাকা পেঁপে চটকে মুখে লাগিয়ে পাঁচ মিনিট পর ধুয়ে ফেললেও ঝুলে যাওয়া ত্বক কিছুটা শক্ত হয় এবং চেহারার বয়সের ছাপ হালকা দেখায়।

রোজার মতো চেহারা সতেজ রাখতে যা করবেন

মুখের ব্যায়াম

  • মুখ ও ঘাড়ের ত্বক সবচেয়ে দ্রুত ঝুলে পড়ার ঝুঁকিতে থাকে। তবে নিয়মিত কিছু সহজ ব্যায়াম করলে এ সমস্যা অনেকটাই কমানো সম্ভব।
  • মুখে বাতাস ভরে ৩০ সেকেন্ড ধরে রাখুন, এরপর ধীরে বাতাস ছেড়ে দিন। দিনে দুবার এই ব্যায়াম করলে চিবুক ও গালের ত্বকে পরিবর্তন আসতে শুরু করবে।

রোজার মতো চেহারা সতেজ রাখতে যা করবেন

চিবুক উঁচু করে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ৩০ সেকেন্ড থাকুন, তারপর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরুন। নিয়মিত করলে ধীরে ধীরে ত্বকের ঢিলাভাব কমে যাবে।

রোজার মতো চেহারা সতেজ রাখতে যা করবেন

খাবারের ভূমিকা

সুস্থ ও টানটান ত্বকের জন্য খাবারের গুরুত্ব অনেক। প্রতিদিন পর্যাপ্ত ফল ও সবজি খেলে ত্বকের আর্দ্রতা বজায় থাকে। অ্যান্টি-অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ খাবার বয়সের ছাপ কমাতে সাহায্য করে এবং ত্বকের ক্ষয় রোধ করে। খাবারে এসব উপাদানের ঘাটতি হলে ত্বক দ্রুত ঝুলে পড়তে পারে। তাই গাজর, বিটসহ রঙিন সবজি নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখলে ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা ধীরে ধীরে ফিরতে শুরু করে।

তথ্যসূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

শীতে অ্যালোভেরার যত্নে ত্বক থাকুক উজ্জ্বল ও সুস্থ

শীতে অ্যালোভেরার যত্নে ত্বক থাকুক উজ্জ্বল ও সুস্থ

ক্যাজুয়াল হলেও চোখে পড়ার মতো তটিনীর শীতের সাজ

ক্যাজুয়াল হলেও চোখে পড়ার মতো তটিনীর শীতের সাজ

হালকা শীতে যেসব পোশাকে দেখাবে স্টাইলিশ

হালকা শীতে যেসব পোশাকে দেখাবে স্টাইলিশ

লাইম-গ্রিনে সমুদ্রপাড়ে আত্মবিশ্বাসী মীম

লাইম-গ্রিনে সমুদ্রপাড়ে আত্মবিশ্বাসী মীম

বিয়েতে মসলিন শাড়ি, ঐতিহ্যের নরম ছোঁয়া

বিয়েতে মসলিন শাড়ি, ঐতিহ্যের নরম ছোঁয়া

খালেদা জিয়ার পছন্দের শাড়ি ছিল ইতালি শিফন ও জর্জেট

খালেদা জিয়ার পছন্দের শাড়ি ছিল ইতালি শিফন ও জর্জেট