১৭ সেকেন্ডে এক বোতল বিয়ার শেষ, সমালোচনার মুখে ম্যাক্রোঁ

ফ্রান্সের ঘরোয়া রাগবি লিগের চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্যদের সঙ্গে মাত্র ১৭ সেকেন্ডে এক বোতল বিয়ার পান করে সমালোচনার মুখে পড়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ। শনিবার (১৭ জুন) ড্রেসিংরুমে শিরোপাজয়ী ওই দলের সঙ্গে আনন্দ উদযাপনে অংশ নিয়ে এমন কাণ্ড ঘটান তিনি।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, শনিবার দেশটির রাজধানী প্যারিসের স্ট্যাডে ডি ফ্রান্স স্টেডিয়ামে ম্যাচটি হয়। ম্যাচে লা রোশেলকে হারিয়ে শিরোপা জয় করে টুলুস। ম্যাচটি ভিআইপি গ্যালারিতে বসে উপভোগ করেন ম্যাক্রোঁ।

