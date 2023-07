নারী নির্যাতন প্রতিরোধে রাজ্য সরকারের সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন তোলায় মন্ত্রিত্ব হারালেন রাজস্থানের এক প্রতিমন্ত্রী। স্থানীয় সংসদে মণিপুরের সাম্প্রতিক সহিংসতা নিয়ে আলোচনা চলাকালে নিজ রাজ্যের পরিস্থিতির সমালোচনা করেছিলেন ওই নেতা। এর পরপরই তাকে বরখাস্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সম্প্রতি মণিপুর রাজ্যে দুই নারীকে বিবস্ত্র করে জনসম্মুখে হাঁটানোর ঘটনায় তোলপাড় গোটা ভারত। গত শুক্রবার (২১ জুলাই) রাজস্থানের সংসদেও উত্থাপিত হয় ইস্যুটি।

জানা যায়, সংসদে রাজস্থান ন্যূনতম আয় গ্যারান্টি বিল ২০২৩ নিয়ে আলোচনা চলছিল। সেখানে মণিপুরে সহিংসতার বিষয়টি উত্থাপন করেন কংগ্রেস আইনপ্রণেতারা।

তবে প্রতিমন্ত্রী রাজেন্দ্র সিং গুধা অন্য রাজ্যের সমালোচনা করার আগে নিজেদের পরিস্থিতির দিকে নজর দেওয়ার দাবি জানান।

#WATCH | Rajasthan Minister & Congress leader Rajendra Singh Gudha says, "It is true & should be accepted that we have failed in women's safety. Instead of Manipur, we should look within ourselves that atrocities on women have increased in Rajasthan." (Source: Rajasthan… pic.twitter.com/uwStRuzmju

তিনি বলেন, সত্যটা হলো, আমরা নারীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছি। রাজস্থানে যেভাবে নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়েছে, তাতে মণিপুরের ইস্যু না তুলে আমাদের আত্মদর্শন করা উচিত।

রাজেন্দ্র সিংয়ের এই মন্তব্য সঙ্গে সঙ্গে লুফে নেয় বিরোধী দল বিজেপি। রাজ্যের বিরোধী দলীয় নেতা রাজেন্দ্র রাথোড় সরকারকে আক্রমণ করে বলেন, সংবিধানের ১৬৪(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সরকার সম্মিলিত দায়িত্বের ভিত্তিতে কাজ করে। সংবিধান বলে, একজন মন্ত্রী যখন কথা বলেন, তার মানে পুরো সরকার কথা বলছে। মন্ত্রী (রাজেন্দ্র সিং) সরকারের গুমর ফাঁস করেছেন। আমি তাকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু এটি লজ্জাজনক বিষয়।

এরপরেই প্রতিমন্ত্রী রাজেন্দ্র সিং গুধাকে মন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজভবনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট আজ সন্ধ্যায় মন্ত্রী পরিষদ থেকে প্রতিমন্ত্রী রাজেন্দ্র সিং গুধাকে বরখাস্ত করার সুপারিশ করেন এবং রাজ্যপাল কালরাজ মিশ্র তাৎক্ষণিকভাবে সেই সুপারিশ গ্রহণ করেছেন।

রাজেন্দ্র সিং রাজস্থানের সৈনিক কল্যাণ (স্বাধীন দায়িত্ব), হোম গার্ড ও সিভিল ডিফেন্স, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।

#WATCH | After being removed from the Rajasthan cabinet, Rajendra Singh Gudha says "Public will stay with me, I will work for them. Whether he (Ashok Gehlot) removes me from the cabinet or sends me to jail, I will keep speaking until I am alive. Women in our state are not safe.… pic.twitter.com/ZMkSjbJO7E