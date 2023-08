খাড়া পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট দোকান, মিলবে নাশতাও!

খাড়া পাহাড়। না ধরে দাঁড়ানোর মতো এক ইঞ্চিও সমতল জায়গা নেই। অথচ সেখানেই খোলা হয়েছে ছোট্ট একটি দোকান। কাঠের তৈরি ওই ঝুলন্ত দোকানে পাওয়া যাচ্ছে স্ন্যাকস থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের খাবার ও পানীয়। কিন্তু কে খাবে সেই খাবার? আর দোকানের ক্রেতাই বা কারা?

আশ্চর্য এই দোকানটি রয়েছে চীনের হিউনান প্রদেশের পিংজিয়াং কাউন্টির শিনিউঝাই ন্যাশনাল জিওলজিক্যাল পার্কে। ২০১৮ সালে খোলা হয় দোকানটি। সম্প্রতি সেটির ছবি ভাইরাল হয়েছে ইন্টারনেটে।

In the Hunan province in China, 120 metres (393 feet) up the side of a cliff



There is a shop



It supplies climbers with essential snacks, refreshments, and sustenance during their ascent. Workers replenish the store using ziplines, to offer a unique shopping experience with this… pic.twitter.com/ZmOnFzMOZO